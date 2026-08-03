Retiran Blueberries y Frutos Rojos Congelados por Brote de E. coli; Así los Identificas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria por la detección de Escherichia coli en blueberries y frutos rojos congelados. Se retiraron presentaciones congeladas de arándanos y frutos rojos congelados de la marca GreenWise.

La E. coli es una bacteria imprescindible para la microbiota del colon, pues participa en la producción de las vitaminas B y K.

Pese a que es inofensiva en el colon, algunas cepas de esta bacteria pueden causar severas infecciones.

Retiran arándanos congelados por bacteria E. coli

La cadena de supermercados Publix anunció el retiro de arándanos y otros frutos rojos congelados de la marca GreenWise. La decisión llegó después de que se detectara la bacteria E. coli en cargamentos de estos productos orgánicos.

Las frutas contaminadas fueron importadas a Estados Unidos desde Chile, donde son procesadas por la empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A. El 3 de julio, la propia empresa había comenzado una retirada de productos que afectaba a bolsas de 10 onzas de arándanos orgánicos congelados de la marca GreenWise.

Ahora, la cadena de supermercados Publix ha retirado todos los lotes de arándanos enteros GreenWise Organic y de mezclas de frutos del bosque enteros GreenWise. Según se lee en el aviso de retirada, publicado el 29 de julio, retiro de estos productos ha sido “por precaución”. Cabe señalar que estos productos ya no están a la venta en la cadena de supermercados.

Entre el 11 de mayo y el 5 de junio, la cadena de supermercados recibió 12 reportes sobre enfermedades estomacales vinculadas a infecciones por Escherichia coli. La FDA ha señalado que el retiro de estas frutas congeladas ocurrió en ocho estados: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee y Virginia.

¿Cómo reconocer un paquete de arándanos y frutos rojos contaminado con E. coli?

La FDA informó que desde el 3 de julio comenzó la retirada de las bolsas de arándanos orgánicos congelados de 10 onzas, con número de lote 60401. Los paquetes de fruta contaminada que se han retirado en esta ocasión corresponden a las siguientes presentaciones:

Arándanos orgánicos congelados GreenWise de 10 onzas, con código de barras 41415-06453

Arándanos orgánicos congelados GreenWise de 48 onzas, con código de barras 41415-12053

Frutos rojos orgánicos congelados GreenWise de 10 onzas, con código de barras 41415-06753

Frutos rojos orgánicos congelados GreenWise de 48 onzas, con código de barras 41415-12153

Además, la agencia sanitaria emitió las siguientes recomendaciones sobre el producto contaminado con Escherichia coli:

No consuma, venda ni sirva los productos retirados del mercado.

Revise sus congeladores en busca de las frutas retiradas del mercado; deséchelas o devuelva el producto al lugar donde lo compró.

Los consumidores y restaurantes deben limpiar y desinfectar minuciosamente cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con el producto contaminado.

¿Cuáles son los síntomas de una infección de Escherichia coli?

Según expuso la FDA, las infecciones por Escherichia coli pueden ser muy graves. Los síntomas comienzan entre unos pocos días y hasta nueve días después de consumir alimentos contaminados. Una infección por esta bacteria suele incluir los siguientes síntomas:

Fuertes calambres estomacales

Diarrea

Fiebre

Náuseas y vómito

En función del tipo de bacteria E. coli, algunos síntomas pueden ser de una gravedad mayor. Al respecto, la FDA advierte:

“Algunas infecciones pueden provocar diarrea sanguinolenta grave y derivar en afecciones potencialmente mortales, como un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico”.

Los pacientes de estas formas graves de la infección por E. coli también pueden desarrollar presión arterial alta, enfermedad renal crónica y problemas neurológicos.