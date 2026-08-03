Salud

Retiran Blueberries y Frutos Rojos Congelados por Brote de E. coli; Así los Identificas

La FDA emitió una alerta sanitaria tras detectar la bacteria E. coli en blueberries y otros frutos congelados

BlueberriesEmiten alerta sanitaria por bacteria en blueberries. Foto: Reuters

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