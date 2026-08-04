La Casa Donde Detuvieron a Implicado en el Caso de Valeria Márquez en Zapopan Continúa Habitada

La casa de tres niveles ubicada en Zapopan, en donde fue detenido el coautor material de la muerte de Valeria Márquez, continúa habitada y sin sellos de clausura después de dos días que se realizó el cateo.

Actualmente, el inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, continúa habitado por sus moradores.

Durante el cateo realizado en la finca marcada con el número 338, agentes también aseguraron dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones como parte de las investigaciones.

Iván Martín 'N', identificado como presunto coautor material del feminicidio de la creadora de contenido, fue puesto a disposición de las autoridades competentes y ya fue imputado, por lo que se espera que se defina su vinculación a proceso en su próxima audiencia.

¿Quiénes han sido detenidos por el feminicidio de Valeria Márquez?

Esta detención se suma a la de Ramón Ángel 'N', alias el 'R1', quien, de acuerdo con las autoridades, habría sido el encargado de asesinar a Valeria Márquez. Según autoridades federales, el hijo del 'R1', quien mantenía una relación con la joven de 23 años, presuntamente le habría encargado a su padre cometer el crimen.

A más de un año de los hechos, únicamente dos personas han sido detenidas por este caso.

El pasado 17 de julio, también en la colonia San Juan de Ocotán, fuerzas estatales y federales desmantelaron un punto de venta de droga y detuvieron a dos personas tras ejecutar varios cateos en viviendas ubicadas sobre la calle 20 de Enero, a solo tres cuadras del inmueble donde fue capturado el presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez.

No obstante, la Fiscalía de Jalisco descartó que ambos casos tengan alguna relación.