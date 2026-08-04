Seguridad

La Casa Donde Detuvieron a Implicado en el Caso de Valeria Márquez en Zapopan Continúa Habitada

Durante el cateo en una vivienda de San Juan de Ocotán, la Fiscalía aseguró dos armas, teléfonos celulares e identificaciones. El inmueble ya no permanece bajo resguardo.

Habitada y sin sellos la casa cateada por caso de Valeria MárquezFoto: N+

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Detienen a Iván Martín 'N' por feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan. La casa donde fue arrestado sigue habitada. ¿Qué más se descubrió en el cateo?

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