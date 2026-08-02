Seguridad

Ramón Ángel ‘N’ Alias el ‘R1’ Fue Trasladado de Jalisco a México: ¿Qué se Sabe del Caso?

Ramón Ángel ‘N’ Alias el R1, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el detenido ya se encuentra en la capital del país

El "R1" fue capturado en AtotonilcoFoto: N+

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Ramón Ángel 'N', alias 'El R1', ya está en CDMX tras ser detenido en Jalisco. Acusado del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. ¿Qué provocó el ataque? Descúbrelo.

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