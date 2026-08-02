Ramón Ángel ‘N’ Alias el ‘R1’ Fue Trasladado de Jalisco a México: ¿Qué se Sabe del Caso?

Luego de la captura de Ramón Ángel "N", alias "El R1", en Atotonilco el Alto, el acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ya fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 de Jalisco al "Altiplano", en el Estado de México.

Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron el 30 de julio sobre la calle Colón, casi en su cruce con Javier Mina, en pleno centro de Atotonilco el Alto. Tras el enfrentamiento, se reportó una persona abatida. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que el cuerpo fue atendido en sus instalaciones; presuntamente, el fallecido formaba parte del círculo de seguridad de Ramón Ángel "N". Por este caso, suman 31 personas detenidas.

¿Por qué habría sido atacado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que, durante las entrevistas y declaraciones ministeriales, algunos de los detenidos utilizaron el término "provocación" para referirse a la conducta del presidente municipal, motivo por el que presuntamente se convirtió en objetivo del grupo criminal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló: "Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una 'provocación' del presidente municipal hacia el grupo criminal".

Tras la detención, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, afirmó que este es apenas el primer paso y exigió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para esclarecer el asesinato.

La alcaldesa comentó que, por cuestiones familiares que debe atender, no podrá estar presente en la próxima audiencia, programada para el domingo 2 de agosto en la Ciudad de México. No obstante, expresó que participará de manera virtual.

Jueza ordena prisión preventiva en México

Durante la audiencia inicial, la jueza ordenó prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, plazo en el que se definirá su situación jurídica.