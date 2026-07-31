Seguridad

¿Cómo Fue la Detención de Ramón Ángel ‘N’, Alias 'R1', en Atotonilco el Alto, Jalisco?

Las autoridades detuvieron a Ramón Ángel 'N', alias el 'R1', en el municipio de Atotonilco el Alto tras una enfrentamiento armado

Ejército MexicanoDetuvieron al 'R1' en Atotonilco el Alto tras un enfrentamiento armado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ramón Ángel 'R1' capturado en Atotonilco el Alto tras una persecución y choque. Descubre cómo las autoridades lograron esta detención clave en Jalisco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+