¿Cómo Fue la Detención de Ramón Ángel ‘N’, Alias 'R1', en Atotonilco el Alto, Jalisco?

Tras un enfrentamiento armado en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, Ramón Ángel 'N', alias el 'R1', fue detenido por las autoridades, mientras que hubo una persona abatida que lo acompañaba.

¿Cómo fue la detención del 'R1'?

Los hechos ocurrieron este 30 de julio, en este municipio de la Región Ciénega, ciudadanos empezaron a reportar una persecución sobre la calle Colón, la cual terminó casi al cruce con Javier Mina, en plena zona centro de Atotonilco.

Aparentemente, el líder criminal viajaba a bordo de un vehículo en color blanco, el cual terminó chocado. En el lugar de los hechos, un hombre que acompañaba al 'R1', murió abatido por las autoridades.

La zona fue resguardada por aire y tierra, mientras al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Se espera que las autoridades correspondientes inicien las investigaciones para esclarecer el hecho.

El 'R1' habría sido el autor intelectual del asesinado del exalcalde de Uruapan, Michoacán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que el 'R1' es señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

García Harfuch manifestó que el 'R1' es identificado como el principal líder de "Los Rs", una de las células criminales más violentas vinculadas al crimen organizado, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán.