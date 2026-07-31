Detienen a Hombre y Mujer con Metanfetamina en Parque de Chiautempan, Tlaxcala

Este miércoles 29 de julio de 2026 se dieron a conocer las vinculaciones a proceso de Édgar “N” y Sinaí “N” por presunto narcomenudeo en el municipio tlaxcalteca de Chiautempan.

De acuerdo con las autoridades, los hoy imputados fueron detenidos en el parque La Paz de dicha demarcación en posesión de diversas dosis de clorhidrato de metanfetamina.

Detienen a Édgar “N” y Sinaí “N” con metanfetamina en Chiautempan, Tlaxcala

Los hechos refieren que, al realizar recorridos de seguridad, en el parque La Paz, municipio de Chiautempan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron alertados por un transeúnte de la presencia de dos personas que vendían droga y que viajaban a bordo de una motocicleta.

Tras una persecución, Édgar “N” y Sinaí “N” fueron detenidos y las autoridades les aseguraron diversos envoltorios que contenían clorhidrato de metanfetamina, motivo por el cual fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien obtuvo la resolución judicial referida.

Obtiene #FGR vinculación a proceso contra dos personas detenidas con droga en Chiautempan. https://t.co/cS2ENOTqNZ pic.twitter.com/GNXRE4Sc2w — Tlaxcala (@FGR_Tlax) July 30, 2026

Vinculan a proceso a Édgar “N” y Sinaí “N” por narcomenudeo en Chiautempan, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Tlaxcala obtuvo auto de vinculación a proceso contra Édgar “N” y Sinaí “N”, por su probable participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con la finalidad de comercio, en su hipótesis de venta.

Una vez reunidos los datos de prueba, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal, los presentó ante el juez de Control, quien impuso prisión preventiva justificada contra Édgar “N” y respecto a Sinaí “N”, dictó presentación periódica.

Además, la autoridad jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ