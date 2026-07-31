Seguridad

Detienen a Hombre y Mujer con Metanfetamina en Parque de Chiautempan, Tlaxcala

Édgar "N" y Sinaí "N" fueron vinculados a proceso por presunto narcomenudeo tras su arresto en el parque La Paz del municipio tlaxcalteca.

Detenidos Édgar N Sinaí N Narcomenudistas Droga Metanfetamina Parque La Paz Chiautempan TlaxcalaDetienen a Dos Presuntos Narcomenudistas en el Parque La Paz de Chiautempan, Tlaxcala. Foto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Édgar y Sinaí, arrestados en Tlaxcala con metanfetamina, enfrentan proceso por narcomenudeo. Descubre cómo la SSC y la FGR lograron esta detención en Chiautempan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+