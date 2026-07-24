Seguridad

Detienen a Sujeto con Casi 100 Dosis de Droga cerca de la Central de Abasto de Puebla

Huri "N" fue detenido en la colonia Seda Monsanto al norte de la capital poblana en posesión de sustancias ilícitas y un arma de fuego.

Detenido Huri N 80 Dosis Droga Metanfetamina Cristal Colonia Seda Monsanto Central Abasto PueblaDetienen a Sujeto con 80 Dosis de Droga en la Colonia Seda Monsanto de la Ciudad de Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Huri 'N' capturado en la ciudad de Puebla con 80 dosis de droga y un arma. Intentó escapar disparando a la policía. ¿Qué más se sabe de este caso?

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