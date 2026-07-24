Detienen a Sujeto con Casi 100 Dosis de Droga cerca de la Central de Abasto de Puebla

Este jueves 23 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Huri “N” en posesión de más de 80 dosis de droga y un arma de fuego en la colonia Seda Monsanto de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido intentó evadir a las autoridades apuntando con una pistola contra los oficiales y disparando contra una patrulla en dicha demarcación cercana a la Central de Abasto.

Detienen a Huri “N” con 80 dosis de droga en la colonia Seda Monsanto de la ciudad de Puebla

Derivado de diversas labores policiales en la capital poblana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a un hombre identificado como presunto distribuidor de sustancias.

La intervención que tuvo lugar en la colonia Seda Monsanto, permitió ubicar y detener a Huri “N”, de 29 años, quien se encontraba en posesión de más de 80 dosis de metanfetamina, cristal y piedra, así como de un arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles.

Para evitar su detención, el probable responsable apuntó con un arma de fuego contra las fuerzas de seguridad e impactó una unidad oficial al intentar escapar a bordo de un vehículo blanco.

Huri N., identificado como presunto distribuidor de sustancias ilícitas fue detenido por la Policía Estata del @Gob_Puebla y la @SEMAR_mx en Puebla Capital.



ℹ️ Se le aseguraron más 80 dosis de metanfetamina, cristal y piedra, así como un arma de fuego.



⚠️ Operaba en las… pic.twitter.com/ldUMXGJ25t — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 23, 2026

Vinculan a Huri “N” con grupo delictivo dedicado al robo en la ciudad de Puebla

Con base en el intercambio de información entre instituciones, Huri “N”, operaba en las colonias Tres Cerritos y El Conde, así como en la zona de la Central de Abastos. Además, estaría vinculado con un grupo delictivo dedicado al robo a transeúnte y a casa habitación.

Se exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dicha persona como responsable de otros delitos, formalice su denuncia ante la autoridad ministerial.

Con información de N+

GMAZ