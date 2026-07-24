Seguridad

Sentencian a Prisión a un Sujeto por Portación de Arma de Fuego Exclusiva de las Fuerzas Armadas

Elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron a Santiago "N" en la colonia Benito Juárez.

El sujeto no acreditó la autorización para portar la pistola.El sujeto no acreditó la autorización para portar la pistola. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Portación ilegal de arma militar lleva a Santiago 'N' a prisión. La FGR en Puebla obtiene condena y multa. Descubre cómo se resolvió el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+