Sentencian a Prisión a un Sujeto por Portación de Arma de Fuego Exclusiva de las Fuerzas Armadas

Un juez de Control dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de cuatro años de prisión a un sujeto identificado como Santiago "N", luego de acreditar su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Derivado de la investigación y litigación realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Puebla, se obtuvo dicha sentencia además del pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 9 mil 384 pesos.

Policía Municipal de Puebla arrestó a Santiago "N" en posesión de una pistola

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SSC) detuvieron a Santiago "N" en la colonia Benito Juárez de la capital.

Al sujeto le aseguraron un arma de fuego con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, sin que contara con la licencia o autorización correspondiente para su portación.

Obtiene #FGR sentencia de cuatro años de prisión contra una persona por portar un arma de fuego en #Puebla. https://t.co/2vQC2kJFk4 pic.twitter.com/4fnD7zZvUk — Puebla (@FGR_Pue) July 23, 2026

Obtiene FGR sentencia contra un hombre por portar arma de fuego en Puebla

Por lo anterior, Santiago "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Mientras tanto el Ministerio Público Federal llevó a cabo la integración de la investigación y ordenó la práctica de las diligencias periciales y ministeriales necesarias que permitieron acreditar la comisión del delito y la responsabilidad penal del imputado.

Con información de N+

JAPR