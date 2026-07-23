Seguridad

Cuatro Sujetos Secuestraron a Tres Personas en Zacatlán, Puebla, y las Llevaron a Hidalgo

Los delincuentes privaron de la libertad a sus víctimas a la altura de la comunidad de Valle de Piedras Encimadas en la Sierra Norte poblana.

Sentenciados Cuatro Delincuentes Secuestro Tres Víctimas Zacatlán Puebla Recluídas HidalgoSentencian a Cuatro Delincuentes por el Secuestro de Tres Personas en Zacatlán, Puebla. Foto: N+

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Secuestro en Zacatlán: Cuatro hombres sentenciados a 50 años tras privar de la libertad a tres personas. Conoce los detalles de este caso.

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