Cuatro Sujetos Secuestraron a Tres Personas en Zacatlán, Puebla, y las Llevaron a Hidalgo

Este jueves 23 de julio de 2026 se dieron a conocer las sentencias condenatorias contra Luis Fernando “N”, Erasmo “N”, Rigoberto “N” y Luis Gerardo “N” por el secuestro de tres personas en el municipio poblano de Zacatlán.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes privaron de su libertad a las víctimas sobre la carretera Las Lajas-Camotepec, a la altura de la comunidad de Valle de Piedras Encimadas y las llevaron al estado de Hidalgo.

Secuestran a tres personas en carretera Las Lajas-Camotepec en Zacatlán, Puebla

El 8 de agosto de 2019 las víctimas circulaban a bordo de un vehículo sobre la carretera Las Lajas-Camotepec, a la altura de Valle de Piedras Encimadas, cuando fueron interceptadas por sujetos que viajaban en una motocicleta. Mediante amenazas con armas de fuego, las obligaron a detenerse, las despojaron de sus pertenencias y se apoderaron de la unidad.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas hasta un inmueble ubicado en la localidad de Apapantla el Grande, municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, donde permanecieron privadas de la libertad, con los ojos vendados y bajo vigilancia.

Los responsables exigieron a familiares de las personas secuestradas inicialmente un millón de pesos a cambio de liberarlas y, durante las negociaciones, redujeron la exigencia a 500 mil pesos.

Sentencian a cuatro sujetos por secuestro de tres personas en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró que quedara firme la sentencia condenatoria de 50 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables del secuestro de tres personas, ocurrido en la región de Zacatlán.

Como resultado de las labores de investigación y del desahogo de los datos de prueba aportados por la FGE Puebla, se acreditó la responsabilidad de Luis Fernando “N”, Erasmo “N”, Rigoberto “N” y Luis Gerardo “N” en los hechos.

La autoridad judicial impuso a cada uno de los sentenciados una pena de 50 años de prisión, además de las sanciones económicas y la reparación del daño determinadas en la resolución. Tras confirmarse el fallo en segunda instancia, la sentencia quedó firme.

Con información de N+

GMAZ