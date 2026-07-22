Secuestran a Adulto Mayor y Exigen Más de 6 Millones de Pesos por su Rescate en Puebla

Un hombre de 85 años de edad fue víctima de un secuestro en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez de Puebla, dos hombres lograron ser detenidos por este delito, no obstante, siguen sin saber el paradero del adulto mayor.

El pasado 16 de julio de 2026, el hijo del hombre de la tercera edad recibió un mensaje en el que le informaron que su padre estaba secuestrado y le exigieron la cantidad de 6.5 millones de pesos como rescate, el cual tenía que reunirlo en un plazo de 48 horas.

A partir del 18 de julio se inició el proceso de negociación mediante mensajes, hasta que el 21 de julio se acordó la entrega de 100 mil pesos como pago inicial o "de buena voluntad".

Secuestran a un hombre de la tercera edad en Tlacotepec de Benito Juárez

A pesar de que los secuestradores pidieron que no hubiera presencia policial, los familiares de la víctima dieron aviso a las autoridades por lo que solicitaron acompañamiento de agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.

Durante el proceso de entrega del dinero, se implementó un operativo de pago controlado en la zona de Santa María la Alta perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

En este operativo, se logró la detención de Octavio "N" alias "Tabo" y un adolescente de 16 años cuya identidad se mantiene reservada; De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), los implicados acudieron al lugar para cobrar el dinero acordado por lo que fueron aprehendidos como presuntos implicados en este secuestro agravado.

En el operativo también fueron asegurados 100 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y tres empaques de chips telefónicos los cuales quedaron bajo resguardo para realizar las investigaciones correspondientes.

Buscan a víctima secuestrada tras detención de dos hombres en Puebla

Octavio "N" alias "Tabo" quedó a disposición de la Fiscalía Especializada, donde se decretó su retención y se continuará con la integración de la investigación para su judicialización dentro del término constitucional. En tanto, el adolescente fue puesto a disposición de la unidad especializada correspondiente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continua con las investigaciones para dar con el paradero de la víctima, quien podría estar retenida por más personas, por lo que también se llevan acabo las diligencias para esclarecer los hechos y dar con su ubicación.

Con información de N+

MCS