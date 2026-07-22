Seguridad

Secuestran a Adulto Mayor y Exigen Más de 6 Millones de Pesos por su Rescate en Puebla

El hijo de la víctima denunció el secuestro de su padre, por lo que dos jóvenes lograron ser detenidos en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.

Dos hombres fueron detenidos por un secuestro en Tlacotepec de Benito Juárez.Octavio "N" alias "Tabo" detenido tras secuestro en Puebla. Foto: Fiscalía de Puebla

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Secuestro en Tlacotepec: Detienen a dos jóvenes, pero el paradero del hombre de 85 años sigue siendo un misterio. Descubre los detalles de esta investigación.

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