¿Qué Tipo de Escuela Es la Academia Militarizada Doenitz? Ubicación de Plantel Donde Murió Dafne

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, falleció el pasado 17 de julio de 2026, en una academia militar en Tamaulipas. Te decimos qué tipo de academia militarizada es Doenitz.

Cabe recordar que la adolescente, originaria del municipio de El Mante, murió cuatro días después de haber ingresado al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, señaló que recibió varias llamadas de la encargada del área femenil del campamento, donde le decían que su hija se había desvanecido y después que ya no presentaba signos vitales.

"Me dice, oye qué crees, cuando Dafne tuvo un intervalo de un descanso de ejercicio se desvaneció, te hablo para que me autorices para llevarla al médico. Y dice no, está muy bien, nada más se le bajo la presión y está un poco deshidratada, pero le van a recetar inflamatorio y me manda el video donde la niña dice: sí mami, estoy bien, aquí no es un reinado, pero se ve la niña hinchada del labio aquí abierto, la nariz toda raspada y aquí con dos moretones", realató la mamá de Dafne.

Ayer, 21 de julio, nuevamente familiares y amigos de Dafne se manifestaron frente a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género en la ciudad de Tampico.

Exigieron justicia y que se aceleren las investigaciones para castigar a los responsables de la muerte de la menor.

Al concluir la protesta, los familiares ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para dar seguimiento al proceso legal y presentar las diligencias necesarias, con el propósito de que las autoridades continúen con las investigaciones y el caso sea esclarecido a la brevedad.

¿Qué tipo de escuela es la academia militarizada Doenitz?

Es importante señalar que la Academia Militarizada Marina Doenitz no pertenece a a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), es una centro educativo estatal con formación militar, en el que Dafne acudió a un curso de verano.

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Educativa (SIIE) de Tamaulipas y con el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la Academia Militarizada Marina Doenitz cuanta con registro oficial.

Clave de la escuela: 28PST0049L

Turno: Matutino.

Nivel: Secundaria.

Ubicación: Calle Nuevo León número 102, entre Boulevard Adolfo López Mateos y calle Chihuahua, colonia Unidad Nacional, Ciudad Madero, Tamaulipas.

Alejandra Quintos, madre de la menor, exigió que la muerte de su hija Dafne sea investigada como feminicidio.

El cuerpo de Dafne fue llevado a su natal Ciudad Mante, la menor fue sepultada en compañía de sus seres queridos, mientras tanto, la familia continúa a la espera que la Fiscalía dé a conocer de manera oficial los resultados de la investigación y esclarezca las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Con información de N+

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