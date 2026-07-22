Seguridad

¿Qué Tipo de Escuela Es la Academia Militarizada Doenitz? Ubicación de Plantel Donde Murió Dafne

Te decimos qué tipo de academia militarizada es Doenitz y la ubicación del plantel donde murió Dafne

Academia Militarizada DoenitzAcademia Militarizada Doenitz en Tamaulipas. Foto: Google Maps

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La muerte de Dafne en la academia Doenitz genera protestas y demanda de justicia. Conoce más sobre esta escuela militarizada en Tamaulipas y el caso que conmociona a muchos.

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