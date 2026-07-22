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Tour de Francia 2026 Hoy: ¿Cómo Quedó Isaac del Toro en la Etapa 17?

Isaac del Toro sigue brillando en el Tour de Francia 2026. Descubre cómo le fue en la etapa 17 y su posición en la tabla general

Isaac del Toro en la meta de la etapa 17 del Tour de Francia 2026Isaac del Toro en la meta de la etapa 17 del Tour de Francia 2026. Foto: N+

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¿Cómo quedó Isaac del Toro en la etapa 17 del Tour de Francia 2026? Conoce su posición y sigue su emocionante carrera hacia la recta final.

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