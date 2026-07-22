Tour de Francia 2026 Hoy: ¿Cómo Quedó Isaac del Toro en la Etapa 17?

El Tour de Francia 2026 se acerca a la recta final; entérate aquí cómo le fue hoy, 22 de julio, al ciclista mexicano Isaac del Toro, en la etapa 17.

La etapa 17 del Tour de Francia fue una prueba llana, que se corrió en el circuito Chambery-Voiron, de 174.7 kilómetros (km).

Los 174.7 kilómetros entre Chambery y Voiron incluyeron 4 puertos puntuables, 3 de cuarta y 1 de tercera categoría, en los 60 primeros kilómetros de la etapa, antes de adentrarse a la región de Chartreuse, en la zona baja de los Alpes.

Del Toro, de 22 años de edad, mantiene el maillot blanco, jersey que se disputa con el ciclista francés Paul Seixas, como el mejor joven clasificado.

El ciclista mexicano, del UAE Team Emirates XRG, terminó la etapa 16 en la posición 3 de la tabla general, debajo de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.