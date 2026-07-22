Programas sociales

Trámite para Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 2026: Requisitos que Piden en Registro

Conoce los requisitos para solicitar el apoyo económico para personas con discapacidad y cuándo abrirá el registro

Checa los requisitos para hacer el Trámite Apoyo Económico Personas con Discapacidad 2026Las personas con discapacidad puede hacer el trámite para obtener un apoyo bimestral. Foto: Cuartoscuro

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