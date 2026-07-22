Trámite para Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 2026: Requisitos que Piden en Registro

Si buscas hacer el trámite para el apoyo económico a personas con discapacidad, acá te decimos si está abierto en julio 2026 y qué requisitos piden en el registro para que no pierdas tu oportunidad de incorporarte a este programa.

Este mes las personas de diferentes rangos de edades tienen la posibilidad de inscribirse a los apoyos del Bienestar, como es el caso de hombres y mujeres de 30 a 64 años, y mayores de 18 años, quienes pueden obtener una ayuda de hasta 600 mil pesos.

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Requisitos del apoyo económico a personas con discapacidad

Los hombres y mujeres que cuentan con alguna discapacidad permanente pueden obtener un apoyo económico de 3,300 pesos bimestrales en 2026 realizando el registro de la Pensión Bienestar en los módulos con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento Legible.

Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial.

Certificado de discapacidad. Emitido por alguna Institución Pública de Salud.

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

El trámite de la Pensión Bienestar de Discapacidad está dirigido para personas de 0 a 64 años en 24 estados de la República Mexicana, que son los siguientes:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas. Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán. Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora.

Mientras que en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, solo pueden hacer el trámite para el apoyo económico las personas con discapacidad de los 0 a los 29 años.

¿Está abierto el registro del apoyo a personas con discapacidad?

La más reciente etapa de inscripciones de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad se abrió en el mes de marzo de 2026, y de acuerdo con lo que han manejado las autoridades del programa, este registro se realiza anualmente.

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En este contexto, no se espera que se vuelva a abrir el trámite del apoyo económico a personas con discapacidad en 2026, sin embargo se recomienda que los interesados se mantengan al pendiente de la información de la Secretaría de Bienestar, así como de las noticias de N+.

De cualquier manera, es importante que aquellos que deseen hacer el trámite cuenten con los requisitos y documentos mencionados anteriormente para que los tengan listos cuando se anuncie el registro en los módulos del Bienestar.

PPP