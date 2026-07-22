Seguridad

Vinculan a Proceso a Jorge Iván ‘N’, Exfuncionario Ligado a Secuestro y Robo Calificado

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Jorge Iván ‘N’ fue identificado como ex servidor público federal

Detención de Jorge Iván 'N'Detención de Jorge Iván 'N', exfuncionario público federal. Foto: Gabinete de Seguridad

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Exfuncionario federal Jorge Iván 'N' vinculado a proceso por secuestro y robo en Querétaro. Detenido en CDMX, enfrenta prisión preventiva. Aquí los detalles del caso.

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