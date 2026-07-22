Vinculan a Proceso a Jorge Iván ‘N’, Exfuncionario Ligado a Secuestro y Robo Calificado

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 22 de julio de 2026, que fue vinculado a proceso Jorge Iván ‘N’, identificado como ex servidor público federal, por los delitos de secuestro calificado agravado y robo calificado, luego de hechos ocurridos el 12 de junio de 2026, en el municipio de Colón, en Querétaro.

Jorge Iván ‘N’ fue detenido el 15 de julio de 2026, en Ciudad de México (CDMX), y con él, suman 8 personas vinculadas a proceso por los hechos del 12 de junio, en Querétaro, “resultado del trabajo coordinado de investigación e inteligencia desarrollado en el marco de la operación Sinergia Federal”, destacó el Gabinete de Seguridad.

En una audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Jorge Iván ‘N’ y le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar; además, fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.

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¿Qué hizo Jorge Iván 'N'?

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que de acuerdo con la investigación, un grupo de personas, entre ellas Jorge Iván ‘N’, se ostentaron como personal de instituciones de seguridad y procuración de justicia para simular la ejecución de una diligencia de cateo y el cumplimiento de una orden de aprehensión, utilizando documentación e insignias apócrifas para ingresar a un establecimiento.

Durante la intervención, una víctima fue privada de su libertad y fueron sustraídos diversos bienes y dinero en efectivo, apuntó el Gabinete de Seguridad.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Ciudad de México, donde presuntamente el grupo habrían exigido una suma millonaria a cambio de su liberación.

El Gabinete de Seguridad subrayó que en el momento de los hechos, Jorge Iván ‘N’ se desempeñaba como servidor público federal y que las investigaciones permitieron establecer su probable coautoría tanto en la privación de la libertad de la víctima como en el robo cometido durante el operativo simulado.

Las autoridades federales mencionaron que la detención de Jorge Iván ‘N’ fue posible gracias a la Sinergia Federal entre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes cumplimentaron la orden de aprehensión, en la Ciudad de México.