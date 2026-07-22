García Harfuch Aclara si Han Encontrado en México Propiedades a Nombre de ‘El Mayo’ Zambada

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró hoy, 22 de julio de 2026, si en México se han encontrado propiedades de Ismael El Mayo Zambada, quien esta semana fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico, en Estados Unidos, y el decomiso de 15,000 millones de dólares.

En la conferencia mañanera de hoy, que se realizó en Toluca, Estado de México, García Harfuch dijo que no se ha encontrado ninguna propiedad directamente a nombre de El Mayo Zambada, en nuestro país.

Sin embargo, el funcionario señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha asegurado "una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas" de organizaciones criminales vinculadas al cofundador del Cártel de Sinaloa.

“A nombre de él específicamente, no; sí, de las organizaciones criminales sí han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera", apuntó el secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿El Mayo Zambada podría cumplir su sentencia en México?

Cuestionado sobre si El Mayo Zambada podría cumplir su sentencia en México, Omar García Harfuch respondió que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que determinar si solicita la extradición del narcotraficante a Estados Unidos.

El juez Brian Cogan sentenció a El Mayo Zambada a pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos y ordenó el decomiso de 15,000 millones de dólares de sus bienes, situación a la que la defensa del narcotraficante había dicho que no había forma de pagar.

Por la millonaria cifra, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la FGR revisar si el Estado mexicano debe reclamar parte de esos 15,000 millones de dólares e insistió que agentes del FBI participaron en la detención de El Mayo Zambada, en julio de 2024.

En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró la sentencia de El Mayo Zambada y destacó el caso como un logro de su lucha contra el fentanilo.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT