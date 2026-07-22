Narcotráfico

García Harfuch Aclara si Han Encontrado en México Propiedades a Nombre de ‘El Mayo’ Zambada

Omar García Harfuch aclara si en México se han encontrado propiedades de Ismael 'El Mayo' Zambada, sentenciado a cadena perpetua, en Estados Unidos

Avión donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos se exhibe en Museo del Aire War Eagles.Avión donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos se exhibe en Museo del Aire War Eagles. Foto: Reuters

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¿Podría 'El Mayo' Zambada cumplir su sentencia en México? García Harfuch aclara la situación mientras la UIF congela cuentas vinculadas al cártel. Descubre más sobre este caso.

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