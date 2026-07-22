Capturan a Sujetos que Convencieron a una Menor de Sostener Relaciones en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la detención de Benito "N" y Teresa "N" por su probable responsabilidad en el delito de estupro, en hechos registrados en el municipio de Zacatlán.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, en noviembre de 2025 ambas personas entablaron una relación amorosa con una adolescente de 15 años de edad, cuya identidad se mantiene como reservada.

Al siguiente mes, el hombre y la mujer presuntamente convencieron a la víctima para sostener una relación sexual con uno de los imputados, por lo que la menor dio conocimiento a las autoridades sobre el caso.

Benito "N" y Teresa "N" detenidos por delito de estupro en Puebla

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de estupro, en donde un adulto convence a una persona menor de 18 años, pero mayor de 14 años, para mantener relaciones sexuales, empleando engaños, manipulación o seducción.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Benito N. y Teresa N., de 24 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de estupro, derivado de actos de investigación relacionados con hechos registrados en el municipio de… pic.twitter.com/6WRFTpdJ0M — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 22, 2026

Derivado de las diligencias realizadas, agentes investigadores ubicaron en distintos puntos de Zacatlán y ejecutaron las ordenes de aprehensión en contra de Benito "N" y Teresa "N", ambos de 24 años de edad; Ambas personas quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso de investigar con perspectiva de protección a niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y el respeto al debido proceso de las personas sujetas a investigación.

Sujetó asesinó a una abuela tras defender a joven de un abuso en Puebla

En días recientes un caso de feminicidio consternó a la sociedad poblana luego de que una abuela fuera asesinada tras defender a su familiar de un abusador en la comunidad de Soto y Gama, del municipio de Huaquechula.

La mujer de 70 años de edad presuntamente descubrió al agresor abusando de su nieta de 25 años quien tiene una discapacidad psicomotriz, por lo que intentó defenderla, no obstante, el sujeto reaccionó de forma violenta y la agredió hasta arrebatarle la vida.

El Ayuntamiento de Huaquechula condenó los hechos, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable.

Con información de N+

MCS