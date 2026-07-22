Seguridad

Capturan a Sujetos que Convencieron a una Menor de Sostener Relaciones en Zacatlán, Puebla

Benito "N" y Teresa "N" fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de estupro en agravio de una adolescente en Zacatlán, Puebla.

Capturan a Sujetos que Convencieron a una Menor de Sostener Relaciones.Benito "N" y Teresa "N" detenidos por el delito de estupro. Foto: Fiscalía de Puebla

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Impactante caso en Zacatlán: Detienen a Benito y Teresa por convencer a una menor de sostener relaciones. La FGE de Puebla investiga el delito de estupro. Conoce más sobre este caso.

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