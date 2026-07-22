Pronóstico del tiempo

¿Por Qué Hará Calor en los Siguientes 4 Días? Este Fenómeno Ocasionará Temperaturas Extremas

Conoce aquí detalles del pronóstico del tiempo para los siguientes días, así como el fenómeno meteorológico que ocasiona una onda de calor a partir de hoy

Capitalinos visitan el Centro Histórico pese las altas temperaturas en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCapitalinos visitan el Centro Histórico pese las altas temperaturas en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para una ola de calor extrema en México. El SMN advierte temperaturas de hasta 45°C en varios estados. Descubre cómo protegerte de este fenómeno meteorológico.

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