¿Por Qué Hará Calor en los Siguientes 4 Días? Este Fenómeno Ocasionará Temperaturas Extremas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre el incremento de la temperatura los próximos días en la mayor parte del territorio mexicano.

De acuerdo con el aviso extendido del SMN, hoy iniciará una onda de calor en varios estados, por lo que el termómetro podría rebasar los 45 grados en algunas zonas.

¿Pero sabes a qué se debe la presencia de la nueva ola de calor? Aquí te contamos sobre el fenómeno meteorológico que generará ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en el país.

Nueva onda de calor en México

El Meteorológico Nacional dio a conocer que hoy, 22 de julio de 2026, iniciará una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste y sur).

Dicha onda de calor prevalecerá al menos hasta el sábado 25 de julio, por lo que se espera el incremento de las temperaturas estos cuatro días. En esta nota puedes ver la lista completa de estados que tendrán temperaturas de 30 a más de 45 grados.

Una onda de calor es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio.

Se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país.

Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación.

Puede ocasionar efectos adversos en la población: insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

¿Por qué hará tanto calor los siguientes días?

La ola de calor que inicia hoy es generada por un anticiclón que abarca gran parte de Estados Unidos y la zona norte de México.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza, lo que impide la formación de nubes.

Esta situación provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.

“En temporada de lluvias, los anticiclones pueden bloquear sistemas de tormenta y favorecer olas de calor e incendios forestales”.

Recomendaciones ante calor extremo

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las ondas de calor pueden elevar la temperatura por varios días consecutivos, provocando deshidratación, golpes de calor y afectaciones a la salud.

Por ello, emitió recomendaciones para actuar antes, durante y después de estos periodos de calor extremo:

Antes: Prepárate para temperaturas extremas.

Mantente informado sobre los avisos de calor.

Asegura disponibilidad de agua potable.

Identifica espacios frescos o sombreados.

Revisa el funcionamiento de ventiladores o sistemas de enfriamiento.

Durante: Mantente hidratado y fresco.

Bebe agua simple con frecuencia, aunque no tengas sed.

Evita bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Usa ropa ligera, de colores claros y protege tu cabeza del sol.

Evita actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Permanece en lugares frescos y ventilados.

Presta especial atención a niñas, niños, personas mayores y enfermas.

Después: Recupera y vigila tu salud.

Continúa hidratándote.

Reanuda actividades físicas de forma gradual.

Acude a revisión médica si presentas mareo, debilidad o fiebre.

Mantente atento a nuevos avisos de temperatura.

SPB