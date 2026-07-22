Tormenta Genevieve, a la Vista Cerca de México: Ubicación de Posible Ciclón que se Fortalece

La tormenta Genevieve está a la vista cerca de México, en N+ te compartimos la ubicación del posible ciclón que se fortalece.

La zona de baja presión se encuentra en el Pacífico y podría tener desarrollo ciclónico, por lo que autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que la zona de baja presión elevó a 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras que mantiene un 90% de probabilidad en los próximos siete días.

Además, el sistema se desplaza con dirección oeste-noroeste, a una velocidad estimada de 16 a 24 kilómetros por hora, por lo que especialistas continúan monitoreando su trayectoria y fortalecimiento.

Aunque por el momento aún no se trata de un ciclón tropical, las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecen su evolución durante los próximos días.

¿Dónde se localiza el posible ciclón?

Según Conagua, el área de inestabilidad permanece frente a las costas del Pacífico sur, aunque todavía se encuentra mar adentro. Su ubicación actual es:

Al sur de El Salvador.

A 830 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas.

Con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Por ahora, el sistema no representa un impacto directo sobre territorio nacional; sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia permanente debido a su alto potencial de desarrollo.

Si la zona de baja presión alcanza la intensidad necesaria para convertirse en tormenta tropical, recibirá el nombre de Genevieve, de acuerdo con la lista oficial de nombres para la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

FBPT