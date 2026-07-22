Confirman Fecha Oficial para Juicio a Nicolás Maduro en EUA: ¿Cuándo Es?

Un juez de Estados Unidos fijó el 1 de junio como fecha de inicio del juicio contra Nicolás Maduro, depuesto presidente de Venezuela, quien enfrentará cargos por narcotráfico junto con su esposa, Cilia Flores.

¿Quién es el juez que lleva el caso?

El juez Alvin K. Hellerstein estableció la fecha del juicio a petición de los abogados de ambas partes, según la agencia.

Bajo el calendario aprobado, la defensa de Maduro comenzará a presentar mociones para impugnar la acusación a principios de septiembre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nicolás Maduro y su Esposa Regresan a los Tribunales en Nueva York, EUA

¿Dónde están detenidos Maduro y Cilia Flores?

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los tomaron de su domicilio en Caracas, en un operativo nocturno, y los trasladaron a Nueva York a inicios de enero. Ninguno de los dos habló durante la audiencia del miércoles, que duró 15 minutos.

Ambos se han declarado no culpables y enfrentan posibles sentencias de cadena perpetua si un jurado determina que participaron en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

Lo que se sabe hasta ahora

El juicio contra Maduro y Cilia Flores iniciará el 1 de junio.

El caso está a cargo del juez Alvin K. Hellerstein.

La pareja permanece detenida en una cárcel de Brooklyn desde enero.

Ambos se declararon no culpables; no han solicitado libertad bajo fianza.

La defensa comenzará a presentar mociones contra la acusación en septiembre.

La defensa de Maduro y el argumento de la inmunidad soberana

Los abogados de Maduro continúan objetando la acción militar estadounidense que lo sacó del poder y lo llevó a Nueva York.

Su abogado, Barry Pollack, adelantó que impugnará primero la acusación por motivos de inmunidad soberana, ya que, de tener éxito ese argumento, Maduro no tendría que seguir litigando el resto del caso.

Pollack ha señalado que espera cuestionar la legalidad de lo que calificó como un secuestro militar en contra de Maduro.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro llevó a cabo una conspiración para introducir miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, en colusión con autoridades venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido el operativo que capturó a Maduro como una "operación quirúrgica de cumplimiento de la ley", en un caso penal que, según la AP, fue abierto originalmente hace seis años.

La versión de Maduro

En su comparecencia de enero, Maduro se pronunció en español:

"No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país".

El propio Maduro se ha descrito como un prisionero de guerra y ha calificado su captura como un secuestro.

Con información de AP y Reuters.