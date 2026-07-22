Internacional

Confirman Fecha Oficial para Juicio a Nicolás Maduro en EUA: ¿Cuándo Es?

Un juez de Nueva York fijó el 1 de junio como fecha del juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico

Confirman Fecha Oficial para Juicio a Nicolás Maduro en EUA: ¿Cuándo Es?Foto: Reuters

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