Seguridad

Captan a Motociclistas Robando en Segundos Moto Frente a sus Dueños en Irapuato

En las imágenes se puede ver como tres hombres le echan el ojo a una moto estacionada afuera de una casa, regresan y se la llevan.

Los motociclistas se robaron el vehículo en segundos.Foto: Facebook Adriana Sánchez

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En Irapuato, una cámara captó a tres hombres robando una moto en segundos. A pesar de la rápida respuesta, la policía no dio con los ladrones.

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