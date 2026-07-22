Captan a Motociclistas Robando en Segundos Moto Frente a sus Dueños en Irapuato

Una cámara de vigilancia logró captar el momento en el que tres motociclistas roban en segundos una moto que estaba estacionada afuera de un domicilio en la calle Naucalpan, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando se puede ver en las imágenes como tres hombres abordo de una moto, parecen pasear sobre las calles de la colonia Nuevo México.

En cierto momento, llegan a la calle Naucalpan, donde observan una motocicleta estacionada afuera de un domicilio, por lo que en un principio pasan de largo, pero metros más adelante se regresan.

Sin importar que frente a ellos, en la otra banqueta, pasa una familia caminando, uno de los motociclistas se baja y se acerca a la moto, para comenzar a forzarla del volante y poder moverla.

Ahí, se puede ver como la enciende, hecho que de inmediato, el ruido del motor, hizo que los dueños de la moto salieran de la casa y vieran como el hombre se sube al vehículo y huye de la zona sin ser detenido.

Llaman a el policía, pero no dan con los ladrones

La mujer que gritó y pidió ayuda para detener a los ladrones, se mete y pide a sus familiares que llamen a los números de emergencia para que reporten los hechos, mientras los ladrones seguían en su huida.

A los pocos minutos, la policía municipal llegó al lugar, donde realizó un operativo por la colonia, pero no hubo resultado positivo, por lo que los dueños, solamente fueron a poner la denuncia correspondiente.

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