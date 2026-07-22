Localizan a Mujer Sin Vida y en Avanzado Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

La noche del martes 21 de julio fue localizado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en el cruce de las calles Mayapán y Xochicalco, en la colonia Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos del sector reportaron al número de emergencias 911 la presencia de un cuerpo cerca de un cerro ubicado en ese cruce, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron un recorrido por una brecha cercana al lugar y localizaron el cuerpo de una mujer de entre 40 y 50 años de edad, sin vida y en avanzado estado de descomposición. Tras el hallazgo, procedieron a resguardar el área.

Fiscalía Investiga las Causas de la Muerte

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible determinar si presentaba huellas de violencia, por lo que será la necropsia de ley la que establezca la causa de muerte.

Víctima Permanece Sin Identificar

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima y se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinde mayor información.