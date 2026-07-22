Seguridad

Localizan a Mujer Sin Vida y en Avanzado Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Ricardo Flores Magón reportaron al 911 el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en avanzado estado de descomposición.

Fiscalía Investiga las Causas de la MuerteFiscalía Investiga las Causas de la Muerte. Foto: N+

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Encuentran a una mujer sin vida y en avanzado estado de descomposición. Autoridades investigan. Descubre más detalles.

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