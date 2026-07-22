Localizan Sin Vida a una Mujer en la Colonia Nombre de Dios de Chihuahua

Una mujer de aproximadamente 35 años fue localizada sin vida en la vía pública, en las inmediaciones de la colonia Nombre de Dios, al norte de la ciudad de Chihuahua.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911 por una pareja que transitaba por la calle Manuel Rincón, a espaldas del Parque Tecnológico, y que dijo conocer a la mujer.

Tras recibir el reporte, agentes estatales se trasladaron al lugar, donde confirmaron que la víctima se encontraba sobre la banqueta, recostada en un colchón y sin signos vitales.

De acuerdo con el testimonio de quienes realizaron la llamada de emergencia, era frecuente que la mujer pasara la noche en ese sitio. Sin embargo, al acercarse para verificar su estado de salud, notaron que no respondía, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Fiscalía investiga las causas de la muerte de la mujer

Luego de confirmar el fallecimiento, los agentes acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que una de las líneas de investigación contempla que el fallecimiento pudiera estar relacionado con una posible sobredosis.

No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada de manera oficial y será el Servicio Médico Forense (SEMEFO) el encargado de determinar la causa exacta de la muerte mediante la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento y confirmar la identidad de la mujer, así como el origen de las causas que derivaron en su muerte.