Seguridad

Localizan Sin Vida a una Mujer en la Colonia Nombre de Dios de Chihuahua

Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada sin vida en la colonia Nombre de Dios, en Chihuahua. La Fiscalía investiga las causas del fallecimiento.

Los agentes acordonaron el área para preservar la escena.Los agentes acordonaron el área para preservar la escena. Foto: N+

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Mujer de 35 años hallada sin vida en Chihuahua. Sin signos de violencia, la Fiscalía explora una posible sobredosis. Detalles sobre la investigación aquí.

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Encuentran sin vida a mujer en Chihuahua, Fiscalía investiga