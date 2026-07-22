Cronología del Caso Rocky: Perro que fue Arrollado y Arrastrado por Camioneta en Saltillo

Fue el 18 de julio cuando se registró un nuevo caso de maltrato animal en Saltillo luego de que a través de redes sociales, rescatistas de la Asociación de Dignidad Animal compartieron un video donde se puede ver a "Rocky", un perro el cual fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel.

Emiten Comunicado sobre el estado de salud de Rocky

Posteriormente, Dignidad Animal emitió un comunicado donde informó que Rocky se encontraba recibiendo atención médica especializada, sin embargo, su estado de salud es delicado y su pronóstico permanece como reservado.

Mencionaron que por disposición de la Fiscalía General del Estado, el perro permanece bajo custodia como parte de la investigación y reiteraron su compromiso para dar seguimiento al caso.

Catean casa y detienen al esposo de la presunta agresora

La noche del 20 de julio, se ejecutó una orden de cateo en la residencia del fraccionamiento Villas de San Miguel, donde habría ocurrido el maltrato contra Rocky, el perro que fue arrollado y arrastrado por una camioneta de lujo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de servicios periciales de la FGE ingresaron a la residencia donde sólo encontraron al esposo de la mujer.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el esposo de la presunta agresora del perro, Rocky, fue detenido durante el cateo que se realizó la noche del lunes.

Se dio a conocer que la detención se ejecutó por obstrucción de la justicia y agresión contra la autoridad, en el momento en que llegaron a realizar la orden judicial del cateo por la investigación que se lleva a cabo alrededor del caso de crueldad animal.

Al enterarse de estas diligencias, rescatistas, activistas y vecinos se manifestaron frente a la residencia y exigieron la detención de Liliana "N" señalada como la presunta responsable, así como la pena máxima por crueldad animal que en Coahuila es de cuatro a seis años de prisión.

Detienen a Liliana "N", presunta responsable de arrollar y arrastrar a Rocky

Finalmente, la tarde del martes 21 de julio, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la detención de Liliana "N", señalada como la presunta autora material de estos maltratos y fue puesta disposición de un juez de control.

Informaron que la Fiscalía habilitó la posibilidad de que médicos veterinarios externos avalados por Asociaciones de Protección Animal tuvieran acceso al expediente clínico de Rocky, para determinar la correspondencia de las lesiones.