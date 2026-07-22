Seguridad

Cronología del Caso Rocky: Perro que fue Arrollado y Arrastrado por Camioneta en Saltillo

El caso de Rocky, un perro que fue arrastrado por una camioneta, indignó a la ciudadanía en Saltillo.

Cronología del Caso Rocky: Perro que fue Arrollado y Arrastrado por Camioneta en SaltilloEl perro fue arrastrado por una camioneta de lujo en el fraccionamiento Villas San Agustín. Foto: N+

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Caso Rocky: tras el maltrato y la detención de la presunta agresora, la comunidad exige justicia. Conoce más sobre el estado de Rocky y el proceso legal.

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