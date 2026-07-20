Perro es Arrastrado por Camioneta de Lujo en Saltillo

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Saltillo durante el fin de semana. A través de redes sociales, rescatistas de la Asociación Dignidad Animal donde un perro fue arrastrado por una camioneta.

En el video se observa como una camioneta de lujo arrastra a un perro, al cuál lleva amarrado de la parte trasera, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Villa San Miguel de Saltillo.

La Policía Ambiental ya presentó la denuncia correspondiente, así mismo, Dignidad Animal hará lo propio para coadyuvar con las autoridades y dar seguimiento al caso hasta que se esclarezcan los hechos.

El estado de salud del perro se reporta como delicado

Mediante un comunicado de la asociación, informaron que el perro se encuentra con vida y recibiendo atención médica especializada, sin embargo, su estado de salud es delicado y su pronóstico permanece como reservado.

De igual forma, mencionaron que por disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), el animal permanece bajo custodia como parte de la investigación.

Colectivos piden justicia por el caso de "Popi" en Saltillo

En otro caso de maltrato animal, Colectivos animalistas de Saltillo mantuvieron su exigencia de justicia por el caso de “Popi”, un perro que perdió una de sus patas tras ser presuntamente atacado con una pistola de dardos en la colonia Lomas de Lourdes.

Las organizaciones manifestaron su inconformidad debido a que el presunto responsable enfrenta el proceso judicial en libertad y aseguraron que darían seguimiento al caso. Además, solicitaron a las autoridades aplicar las sanciones correspondientes por el presunto maltrato animal.