Seguridad

Perro es Arrastrado por Camioneta de Lujo en Saltillo

Un nuevo caso de maltrato animal fue denunciado luego de que un perro fue arrastrado por una camioneta de lujo en Saltillo.

Perro es Arrastrado por Camioneta de Lujo en SaltilloUn perro fue arrastrado por una camioneta de lujo en el fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo. Foto: N+

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Un perro en Saltillo sufre maltrato al ser arrastrado por una camioneta de lujo. Su salud es delicada. Las autoridades y Dignidad Animal buscan justicia. Descubre más detalles.

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