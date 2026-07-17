Cierran Casetas por Accidente de Tráileres en Carretera Los Chorros

La carretera 57 en el sentido Matehuala a Saltillo se encuentra colapsada desde las 8:00 horas de este viernes por dos accidentes de tráileres ocurridos en el kilómetro 232 del tramo conocido como Los Chorros.

Autoridades tomaron la decisión de cerrar las casetas de cobro de Huachichil y Puerto México, por lo que las largas filas de vehículos y camiones de carga han superado los 30 kilómetros.

El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana cuando uno de los tráileres chocó contra el talud en una de las curvas, y dejó tirada su carga de cilantro por toda la carpeta asfáltica.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista La Carbonera - Puerto México, km 232, dirección La Carbonera. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada).



🔘 Por seguridad de las personas usuarias, las Plazas de Cobro Los… — CAPUFE (@CAPUFE) July 17, 2026

Posteriormente, al ver el percance, un camionero no pudo frenar, perdió el control y terminó por accidentarse a unos metros del primer siniestro.

En la zona quedaron las cajas y los tractocamiones, por lo cual elementos de la Guardia Nacional decidieron cerrar la vía en en el sentido Matehuala a Saltillo, para que trabajadores de Caminos y Puentes Federales, apoyados por varias grúas, pudieran retirar ambas unidades.

En el lugar, varios automovilistas quedaron varados desde el momento del accidente.

Falla en caseta Plan de Ayala colapsa la autopista Saltillo-Torreón

Una falla en la caseta Plan de Ayala, colapsó la autopista Saltillo-Torreón durante la mañana de este jueves, con filas de 15 kilómetros en ambos sentidos.

Vehículos particulares, camiones de pasaron y camiones de carga pesada quedaron varados. La fila pasó del entronque de la carretera libre, por lo que ambas vías quedaron bloqueadas desde las 7:00 horas.

Operadores de los camiones y automovilistas mostraron su molestia, ya que la falla en el sistema de la caseta, retrasó su traslado y afectó sus horarios.