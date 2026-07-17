Accidentes

Cierran Casetas por Accidente de Tráileres en Carretera Los Chorros

Dos accidentes de tráileres provocaron el cierre de las casetas de Huachichil y Puerto México en la carretera Los Chorros.

Cierran Casetas por Accidente de Tráileres en Carretera Los ChorrosElementos de la Guardia Nacional decidieron cerrar la vía en en el sentido Matehuala a Saltillo. Foto: N+

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¡Atención! Accidente de tráileres en Los Chorros cierra casetas y provoca filas de 30 km. Conoce los detalles del caos vial en la carretera 57.

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