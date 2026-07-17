Seguridad

Muere Mujer Durante el Velorio de su Hermana en Funeraria de Torreón

Una mujer murió cuando se encontraba en el velorio de su propia hermana en una funeraria del centro de Torreón.

Muere Mujer Durante el Velorio de su Hermana en Funeraria de TorreónLos hechos se registraron en una funeraria ubicada en el centro de Torreón. Foto: N+

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Impactante tragedia en Torreón: una mujer fallece mientras velaba a su hermana. Olga Yolanda, de 55 años, sufrió un malestar y perdió la vida pese a la atención médica. Conoce más sobre este triste suceso.

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