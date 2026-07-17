Muere Mujer Durante el Velorio de su Hermana en Funeraria de Torreón

Durante la primeras de la mañana de este viernes 17 de julio, una mujer murió cuando se encontraba en el velorio de su propia hermana en la ciudad de Torreón.

Olga Yolanda de 55 años, padecía de presión alta y diabetes, al estar velando a su hermana, comenzó a sentirse mal, por lo que fue atendida por paramédicos.

Sin embargo, a pesar de la atención, dejó de respirar y perdió la vida. Los hechos se registraron en una funeraria ubicada en la avenida Morelos y calle La Opinión del centro de Torreón.

Agentes del Ministerio Público arribaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos.

Mujer de 57 años resulta lesionada al caer a fosa durante sepelio en Saltillo

El 7 de julio, una mujer de 57 años resultó lesionada luego de caer al interior de una fosa abierta mientras asistía a un servicio funerario en el panteón Santo Cristo en Saltillo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron un operativo para rescatarla debido a la profundidad de la excavación. Tras ser puesta a salvo, paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica.