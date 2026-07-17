Ciencia y Tecnología

Temblor Hoy: ¿Dónde Está Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Qué Placas Tectónicas Hay en la Región?

Esta mañana un sismo de magnitud 7.4 cimbró Ciudad Hidalgo, en Chiapas; te contamos qué placas tectónicas convergen en la región

Ciudad Hidalgo, Chiapas, vista satelital¿Qué placas convergen en Ciudad Hidalgo? Foto: NOAA

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¿Sabías que Ciudad Hidalgo, Chiapas, está más cerca de Bogotá que de Tijuana? Conoce más sobre el reciente sismo y las placas tectónicas involucradas.

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