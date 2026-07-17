Temblor Hoy: ¿Dónde Está Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Qué Placas Tectónicas Hay en la Región?

Poco antes de las 9 de la mañana de este l 17 de julio 2026, un sismo de magnitud 7.4 cimbró Ciudad Hidalgo, al sur de Chiapas. Te contamos dónde se ubica esta población y qué placas tectónicas convergen en la zona.

¿Dónde se ubica Ciudad Hidalgo?

El sismo ocurrió a las 8:48 de la mañana, 135 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, en las aguas del Pacífico. El movimiento telúrico ocurrió a 10 kilómetros de profundidad y fue percibido con fuerza no solo en Chiapas, sino en El Salvador, Guatemala, así como en los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), hacia la tarde del viernes se han registrado 91 réplicas. La más fuerte tuvo una magnitud 6.5.

Ciudad Hidalgo es considerada la ciudad más austral del país, en el extremo sur del estado de Chiapas. La ciudad de 17 mil habitantes se ubica al pie del río Suchiate, que marca la frontera entre México y Guatemala, y a pocos kilómetros del Pacífico.

Ciudad Hidalgo se ubica a 3 mil 200 kilómetros de Tijuana, el punto más septentrional de México. Ciudad de Sudamérica, como Bogotá, en Colombia, o Quito, en Ecuador, se ubican mucho más cerca de este punto de Chiapas.

Bogota, por ejemplo, se ubica a 2 mil 200 kilómetros. Es decir: viajar de Ciudad Hidalgo a Bogotá es un viaje mil kilómetros más corto que que el viaje a Tijuana, Baja California, que queda casi tan lejos como Lima, Perú.

¿Qué placas tectónicas convergen en la región?

La sismicidad no es un capricho del suelo, sino un fenómeno derivado de las placas tectónicas. Podemos imaginar el planeta Tierra como una esfera de roca fundida, con un centro sólido de metal.

Solo la capa exterior de esta esfera, la litósfera, se encuentra endurecida. Pero la superficie del planeta no es uniforme, sino que se divide en placas, islas de roca que se mueven sobre el manto y que chocan entre sí.

En literal del Pacífico mexicano representa el borde de la placa Norteamericana. Hacia el norte del país, esta placa choca con las placas del Pacífico y de Rivera.

En cambio, hacia el sur, converge con la placa de Cocos y la placa del Caribe. Chiapas se ubica en este punto de convergencia, donde los movimientos telúricos son frecuentes.