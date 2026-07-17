Descubren Exoplaneta Rocoso con Atmósfera Dentro de la Zona Habitable, ¿Una Segunda Tierra?

Científicos han hallado un exoplaneta rocoso con atmósfera ubicado en la zona habitable de su estrella, a tan solo 48 años luz

LHS 1140b, exoplaneta que orbita una enana rojaLHS 1140b, exoplaneta que orbita una enana roja. Foto: Reuters

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¿Una segunda Tierra? Descubren exoplaneta rocoso con atmósfera de helio en zona habitable a 48 años luz. Un hallazgo que podría cambiar la búsqueda de vida.

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