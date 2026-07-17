Descubren Exoplaneta Rocoso con Atmósfera Dentro de la Zona Habitable, ¿Una Segunda Tierra?

Astrónomos de Harvard han hallado un exoplaneta rocoso con atmósfera ubicado en la zona habitable de su estrella. Aunque el cuerpo tendría una atmósfera de helio, abre la puerta a hallazgos más frecuentes de planetas semejantes al nuestro.

El exoplaneta LHS 1140b orbita una enana roja que se encuentra a 48 años luz de nuestro Sol.

Es la primera vez que se detecta un planeta rocoso con atmósfera de helio.

Un planeta rocoso con atmósfera y en la zona habitable

Científicos del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de Harvard han detectado un exoplaneta rocoso ubicado en la zona habitable alrededor de una estrella enana roja. Aunque es altamente improbable que sea capaz de albergar vida, su hallazgo abre la puerta a detecciones más frecuentes de planetas con características semejantes a las de la Tierra.

A 48 años luz, dentro de la constelación de Cetus (La Ballena), se ubica la estrella LHS 1140, una enana roja de 5 mil millones de años de edad. A su alrededor orbitan dos planetas: el muy pequeño LHS 1140c y LHS 1140b.

Este último ha demostrado características nunca antes vistas en un exoplaneta y que recuerda ampliamente a la Tierra: LHS 1140b tiene una atmósfera, es rocoso y se ubica en la zona habitable de su estrella. LHS 1140b tiene 1.7 veces el radio de la Tierra y una más 5.6 veces la de nuestra planeta. Aunque es sin lugar a dudas un planeta rocoso, no necesariamente parecido al nuestro.

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Un exoplaneta rocoso como nunca se había visto

Tras analizar sus rayos infrarrojos, los astrónomos han concluido que este planeta tiene una atmósfera de composición variable, con una gran presencia de helio. En el estudio publicado en la revista Science se lee:

“Los espectros de tránsito muestran absorción por helio que escapa de la atmósfera del planeta. Se detecta absorción de helio en 2024, pero no en 2025, lo que indica una fuga atmosférica variable en el tiempo”.

Al respecto, Collin Cherubim, autor principal del estudio, declaró al sitio Space que esta es la primera vez que se detecta una atmósfera de helio con estas características:

"Hemos detectado directamente el helio presente en la atmósfera misma, y ​​esa es la primera detección directa para cualquier exoplaneta rocoso, lo cual es realmente emocionante... y luego está esta ventaja adicional de que está en la zona habitable, lo cual es súper emocionante para la astrobiología, la habitabilidad y la búsqueda de vida”.

Por su parte, el astrónomo Jason Dittman señaló la importancia de haber mantenido el estudio de un exoplaneta descubierto apenas hace 10 años. El avance tecnológico ha permitido notar con el tiempo detalles que estaban fuera de nuestra vista cuando se le descubrió:

“El planeta lo hallamos hace 10 años y apenas estamos diciendo ‘okey, eso es una atmósfera’”.

Por el momento, no podemos saber si LHS 1140b tiene agua, pero el hecho de que tenga atmósfera vuelve probable que tenga un océano. Al respecto, Cherubim señaló:

“Es probable que tenga agua. Si hay cierta cantidad de atmósfera que pueda causar efecto invernadero, lo cual sabemos que tiene ahora, es probable que tenga condiciones aptas para la vida, así como agua líquida”.

Aunque es extremadamente pronto para echar campanas al vuelo por el exoplaneta, Cherubim sí subraya un detalle crucial sobre LHS 1140b:

“Este planeta ha retenido su atmósfera por miles de millones de años”.

48 años luz es una distancia insalvable para la tecnología actual. No obstante, nada impide que una búsqueda más amplia de posibles hogares para la Tierra empieza por exoplanetas justamente parecidos a LHS 1140b.