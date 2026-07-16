Mexicano que Resolvió Histórico Enigma en Astrofísica Recibe Premio Princesa de Girona 2026

En 2023, el científico mexicano resolvió un problema histórico de la astrofísica; su investigación fue publicada en la revista Nature

José Eduardo Méndez recibió el Premio Princesa de Girona 2026José Eduardo Méndez recibió el Premio Princesa de Girona 2026. Foto: AP

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El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez recibió el Premio Princesa de Girona 2026 por sus aportaciones al estudio de galaxias y nebulosas

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