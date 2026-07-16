Investigan Muerte de Mujer al Interior de un Anexo en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer de 40 años fue localizada sin vida al interior de un centro de rehabilitación para personas con adicciones, en el municipio de Guadalupe.

Anexo en GuadalupeMujer muere dentro de anexo en Guadalupe. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Guadalupe: investigan la muerte de una mujer en un centro de rehabilitación. ¿Qué ocurrió realmente? La Fiscalía busca respuestas.

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