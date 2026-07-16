Investigan Muerte de Mujer al Interior de un Anexo en Guadalupe, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación tras el hallazgo sin vida de una mujer al interior de un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este jueves en un anexo localizado sobre la calle León, entre Arteaga y Uruapan, en la colonia Margarita Maza de Juárez, hasta donde acudieron agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, fueron colaboradores del centro quienes realizaron el hallazgo. Presuntamente, durante el pase de lista efectuado en la madrugada, la mujer, identificada como Lizbeth, de 40 años de edad, no respondió al llamado.

Al ingresar a la habitación donde permanecía, el personal encontró a la mujer inconsciente y sin signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Cuerpo no presentaba huellas de violencia

Según las primeras indagatorias, Lizbeth había ingresado al centro de rehabilitación el pasado 13 de julio para recibir atención por problemas de adicción al solvente.

Las autoridades señalaron que, a simple vista, el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que el fallecimiento podría estar relacionado con su condición médica o sus antecedentes de consumo de sustancias.

Sin embargo, será la autopsia de ley la que determine con precisión la causa de la muerte y permita establecer si existió algún otro factor que contribuyera al deceso.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido al interior del centro de rehabilitación.