Profepa Asegura Cargamento Ilegal de Más de 100 Hormigas Reina dentro de Juguetes en Jalisco

La Profepa aseguró un cargamento ilegal de 105 hormigas reina en Jalisco, las cuales pretendían ser enviadas desde El Salto hasta Laos, en Asia

HormigasLa Profepa aseguró un cargamento ilegal de más de 100 hormigas reina en Jalisco. Foto: Profepa

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Tráfico ilegal de hormigas reina: Profepa intercepta 105 ejemplares en Jalisco. 87 sobrevivientes fueron liberados en Cerro Viejo. Conoce más sobre esta operación.

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