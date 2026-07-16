Profepa Asegura Cargamento Ilegal de Más de 100 Hormigas Reina dentro de Juguetes en Jalisco

La Profepa aseguró un cargamento de 105 hormigas reina, el cual pretendía ser enviado por paquetería desde el municipio de El Salto, Jalisco, hacia Laos, un país de Asia, bajo la etiqueta falsa de “figuras de colección”.

El 9 de julio, trabajadores de la Profepa recibieron un reporte de una empresa de paquetería que detectó un cargamento sospechoso. Al hacer la apertura precautoria de la caja de cartón, se constató un método de ocultamiento de fauna viva dentro de contenedores de juguetes plásticos.

Las hormigas estaban dentro de tubos de ensayos ocultas en juguetes

Uno de los juguetes tenía dentro 22 tubos de ensayo, con una hormiga reina del género Pogonomyrmex dentro de cada uno. Cuando se revisó, 13 de las hormigas estaban vivas, mientras que 9 ya habían muerto. El segundo juguete contenía escondidos en su estructura 83 tubos que corresponden a 74 ejemplares vivos y 9 muertos.

Las hormigas fueron identificadas y revisadas por un experto en mirmecología, quien dictaminó la inviabilidad de mantener dicha cantidad de hormigas en cautiverio debido a sus altas demandas biológicas.

Como se trata de una especie nativa con distribución en el territorio mexicano, los 87 ejemplares sobrevivientes fueron liberados en el Área Natural Protegida de Cerro Viejo.

Cabe mencionar que la Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente y continuará con las acciones de vigilancia y combate al comercio y tráfico ilegal de vida silvestre.