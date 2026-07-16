¿El Día de la Secretaria Se Celebra el 18 de Julio 2026? Estas Son las Festividades y Efemérides

Conoce qué se celebra el 18 de julio en México con las festividades y efemérides más importante, y cuándo es el Día de la Secretaría 2026

Checa Si el 18 de Julio Se Celebra el Día de la Secretaria 2026 en MéxicoEl Día de la Secretaría es una fecha muy especial en las oficinas. Foto: Reuters

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