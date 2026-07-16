¿El Día de la Secretaria Se Celebra el 18 de Julio 2026? Estas Son las Festividades y Efemérides

Se acerca una fecha muy especial en México, y para que no se te pase el dato, acá en N+ te decimos qué se celebra el 18 de julio 2026, con las festividades y efemérides más importantes, y si se festeja el Día de la Secretaria.

Ya superamos la mitad del mes, y en estos días llegó a su fin el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, por lo que millones de niños y adolescentes ya se encuentran de vacaciones, además de que el próximo domingo se jugará la Final del Mundial 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Celebran en el Obelisco que Argentina Está en la Final

¿Qué se celebra el 18 de julio?

En el ámbito internacional y mundial, se celebran algunas festividades, las cuales tienen diferentes propósitos para concientizar a las personas. Esto es lo que se celebra el próximo sábado 18 de julio 2026:

Día Internacional de Nelson Mandela.

Día de la Vaquita Marina.

Día Mundial de la Escucha.

Efemérides del 18 de julio en México

De los sucesos más importantes que se registraron en México en esta fecha, está la muerte de Benito Juárez y la del autor del himno nacional, por lo que podría considerarse como un día de luto para los mexicanos.

1872. Muere Benito Juárez, presidente de México durante el periodo de 1858-1872.

1908. Muere Jaime Nunó Roca, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.

¿Cuándo se celebra el Día de la Secretaria en México?

Existe confusión sobre cuándo es el Día de la Secretaria en México, ya que algunas personas piensan que se celebra el 18 de julio, sin embargo esta festividad no tiene una fecha fija como tal, pero sí se festeja el tercer miércoles de julio.

De esta manera, este año tocó celebrar a estas profesionistas este miércoles 15 de julio, sin embargo si se te pasó la fecha aún puedes felicitarlas, ya que como dicen los mexicanos, lo que importa es la intención y no olvidar reconocer su labor día con día.

PPP