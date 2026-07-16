Así se Prepara Ernesto Laguardia para La Casa de Los Famosos México

Ernesto Laguardia compartió cómo se prepara antes de entrar a La Casa de Los Famosos México.

Ernesto Laguardia compartió cómo se prepara antes de entrar a La Casa de Los Famosos MéxicoErnesto Laguardia compartió cómo se prepara para La Casa de Los Famosos México desde Coahuila. Foto: N+

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A días de La Casa de los Famosos México, Ernesto Laguardia se prepara para uno de sus retos más importantes.

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