Así se Prepara Ernesto Laguardia para La Casa de Los Famosos México

A pocos días de ingresar a La Casa de los Famosos México, Ernesto Laguardia aseguró que llega preparado para enfrentar uno de los retos más importantes de su trayectoria artística, una decisión que, dijo, tomó después de reflexionarla junto a su familia y consciente de los riesgos de exponerse las 24 horas del día.

El actor comentó que su preparación ha sido emocional, pues considera que para vivir esta experiencia es necesario tener paz interior, confiar en uno mismo y mantener una actitud abierta hacia quienes compartirán el encierro. Mencionó que no tiene intención de interpretar un personaje dentro de la casa ni de entrar con prejuicios sobre sus compañeros, sino dispuesto a conocerlos, convivir con ellos y aprender de cada personalidad, incluso de aquellas con las que considera que podría ser más complicado llevarse.

Ernesto Laguardia listo para La Casa de Los Famosos México

Laguardia reconoció que participar en el reality representa un riesgo para alguien que, como él, ha construido una carrera de más de cinco décadas en la televisión mexicana. Explicó que actualmente disfruta de estabilidad profesional, económica y familiar, por lo que aceptar este proyecto fue una decisión tomada con responsabilidad y después de analizar sus implicaciones.

Mencionó que también ve esta oportunidad como una forma de acercarse a nuevas generaciones y fortalecer el vínculo con el público que lo ha acompañado durante tantos años. Recordó que durante su visita al Cristo de las Noas, en Torreón, pudo sentir el cariño de la gente, una muestra de apoyo que reforzó su entusiasmo por formar parte del programa. Además, destacó que las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental del formato, por lo que considera interesante adentrarse en esa dinámica y conectar con nuevas audiencias.

Más allá de la competencia, Ernesto Laguardia comentó que espera que esta experiencia también le permita conocerse desde otra perspectiva. Mencionó que, debido a su profesión, está acostumbrado a explorar constantemente sus emociones para construir personajes, sin embargo, considera que el reality podría ayudarle a descubrir aspectos personales que aún desea mejorar.

Confesó que le gustaría dejar atrás parte de su perfeccionismo y de la obsesión que suele tener con el trabajo. Añadió que espera reencontrarse con una versión más relajada, divertida y espontánea de sí mismo, convencido de que convivir las 24 horas del día en un entorno completamente distinto será una oportunidad para crecer tanto en lo personal como en lo profesional.