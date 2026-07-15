¿Qué Hará Karina Torres si Gana el Premio de La Casa de los Famosos México?

Karina Torres nos reveló que haría con el premio si queda como ganadora de La Casa de los Famosos México

Karina TorresFoto: N+

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Karina Torres se embarca en un viaje de autodescubrimiento en La Casa de los Famosos México. ¿Su meta? Conectar con el público y apoyar a su familia. Más detalles aquí.

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