¿Qué Hará Karina Torres si Gana el Premio de La Casa de los Famosos México?

Karina Torres compartió su emoción tras ser invitada a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026, asegurando que en un inicio no podía creer la propuesta. Entre sorpresa y entusiasmo, decidió aceptar sin pensarlo, destacando que se trata de una oportunidad importante en su vida.

La participante adelantó que este reto representará un proceso personal, en el que buscará conocerse mejor y explorar distintas facetas de su personalidad. Sin embargo, también reconoció que el encierro podría sacar momentos complicados o “demonios” que cada persona carga.

Sobre su paso por el reality, Karina Torres señaló que no tiene una estrategia definida, ya que prefiere que todo fluya de manera natural. Considera que la experiencia le permitirá aprender, convivir y generar nuevas amistades dentro de la casa.

En cuanto a la convivencia, admitió que el estrés podría ser un factor que detone conflictos, especialmente en momentos de presión. Aun así, aseguró que su intención es mantenerse auténtica y disfrutar cada momento. Karina también mencionó que, más allá de ganar, el simple hecho de haber sido invitada ya representa una gran satisfacción personal.

Karina Torres revela que haría con el premio de La Casa de los Famosos México

Al preguntarle sobre que haría si queda como ganadora de este reality, Karina Torres mencionó que le gustaría invertir el premio y apoyaría a su familia para que pueda establecer un negocio que les ayude a sostener su economía.

La Licenciada Karina Torres envió un mensaje a sus seguidores, agradeciendo el apoyo y asegurando que está lista para esta nueva etapa, en la que promete mostrarse tal como es y conectar con el público, además de pedir su apoyo durante esta nueva etapa en su carrera en los medios.

DAGM