Fósil de T-Rex "Gus" se Convierte en el Dinosaurio Más Caro de la Historia al Venderse en 50 MDD

La venta superó el récord anterior del fósil del estegosaurio "Apex", vendido por casi 45 millones de dólares en 2024

El esqueleto de Gus, el tiranosaurio rex, en la casa de subastas Sotheby's en la ciudad de Nueva York. Foto: ReutersEl esqueleto de Gus, el tiranosaurio rex, en la casa de subastas Sotheby's en la ciudad de Nueva York. Foto: Reuters

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