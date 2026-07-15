Fósil de T-Rex "Gus" se Convierte en el Dinosaurio Más Caro de la Historia al Venderse en 50 MDD

El esqueleto del Tyrannosaurus rex "Gus" hizo historia al convertirse en el dinosaurio más caro jamás vendido en una subasta, luego de alcanzar un precio de 50.1 millones de dólares durante una puja organizada por la casa Sotheby's en Nueva York.

La venta superó ampliamente el récord anterior de un fósil de dinosaurio, que pertenecía al estegosaurio "Apex", vendido por casi 45 millones de dólares en 2024. También dejó atrás al famoso T-Rex "Stan", adquirido por cerca de 32 millones de dólares en 2020.

¿Por qué el T-Rex "Gus" vale tanto?

De acuerdo con Sotheby's, "Gus" es uno de los ejemplares de Tyrannosaurus rex más grandes y completos encontrados hasta la fecha.

El fósil tiene una antigüedad estimada de 67 millones de años y presenta características que lo convierten en una pieza excepcional:

Mide aproximadamente 3.8 metros de altura.

Alcanza 11.5 metros de longitud.

Está 63% completo, una proporción muy alta para un fósil de este tipo.

Conserva una mandíbula con dientes originales, ambos pies y huesos poco comunes, como la fúrcula, conocida popularmente como el "hueso de la suerte".

Tras concluir la venta, Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby's, destacó que el ejemplar fue excavado, documentado, restaurado y preservado con un nivel de calidad excepcional, lo que incrementó considerablemente su valor.

¿Dónde fue encontrado el fósil de "Gus"?

El esqueleto fue descubierto en 2021 en un rancho del estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Su nombre, "Gus", rinde homenaje al propietario del terreno, Gary Licking, quien falleció mientras se realizaban las labores de excavación, restauración y montaje del fósil, un proceso que tomó cerca de cinco años.

Una intensa puja entre siete compradores

La subasta se extendió durante aproximadamente 10 minutos, en los que participaron siete compradores potenciales, tanto de manera presencial como en línea.

Finalmente, un comprador cuya identidad permanece en el anonimato presentó la oferta ganadora por 50.1 millones de dólares, muy por encima de la estimación inicial de Sotheby's, que calculaba una venta de entre 20 y 30 millones de dólares.

Hasta el momento no se ha informado cuál será el destino del fósil ni si será exhibido públicamente.

Científicos piden que "Gus" permanezca en un museo

Antes de la subasta, la Society of Vertebrate Paleontology expresó su preocupación por la venta del fósil a un coleccionista privado.

La organización sostuvo que ejemplares de gran relevancia científica como "Gus" deberían permanecer en museos e instituciones de investigación, donde puedan conservarse y estar disponibles para futuras generaciones de científicos.

La vicepresidenta del organismo, Kristina Curry Rogers, señaló que muchos descubrimientos paleontológicos importantes se producen años después del hallazgo original, gracias al desarrollo de nuevas técnicas de investigación.

Otros dinosaurios vendidos en subastas

"Gus" encabeza ahora la lista de los fósiles de dinosaurio más caros vendidos en una subasta:

T-Rex "Gus" – 50.1 millones de dólares (2026). Estegosaurio "Apex" – cerca de 45 millones de dólares (2024). T-Rex "Stan" – casi 32 millones de dólares (2020). T-Rex "Sue" – vendido en 1997 y actualmente exhibido en el Field Museum de Chicago.

Mientras "Apex" se encuentra prestado al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y "Stan" forma parte del Museo de Historia Natural de Abu Dabi, aún se desconoce si el nuevo propietario de "Gus" permitirá que el fósil sea exhibido al público.

AMP