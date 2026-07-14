Tom Holland Revela que Invitó a Erling Haaland a Cenar, pero el Futbolista lo Dejó En Visto

El actor de Spider-Man contó que le escribió por Instagram al delantero del Manchester City para invitarlo a cenar, pero nunca obtuvo respuesta porque Haaland no sabía quién era.

tom-holland-invito-cenar-erling-haaland-en-vistoFotos: GettyImages

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Tom Holland invitó a cenar a Erling Haaland, pero el futbolista lo dejó en visto. ¿La razón? No sabía quién era Spider-Man.

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