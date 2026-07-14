Tom Holland Revela que Invitó a Erling Haaland a Cenar, pero el Futbolista lo Dejó En Visto

Tom Holland protagonizó uno de los momentos más comentados de la semana al confesar, durante su visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon, que envió un mensaje directo a Erling Haaland invitándolo a cenar y que el futbolista noruego simplemente lo dejó en visto.

"Ni siquiera un rechazo": así fue el ghosteo de Haaland a Tom Holland

Según relató el propio actor, todo ocurrió durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde coincidieron en un área privada. Holland decidió escribirle por Instagram al delantero del Manchester City para invitarlo a cenar, pensando que sería una buena oportunidad para conocerse. Le envió un mensaje privado invitándolo a cenar y no recibió ninguna respuesta, ni siquiera un rechazo, porque Haaland no sabía quién era él.

Lejos de molestarse, Holland tomó el episodio con humor y lo describió como un buen recordatorio para mantener los pies sobre la tierra. Bromeó diciendo que la experiencia le ayudó a recuperar su humildad como actor, ilustrando que la fama de Hollywood no siempre cruza al mundo del fútbol.

Consultado sobre si aceptaría cenar con Haaland ahora, el actor respondió que dudaba que el futbolista aceptara después de que Inglaterra eliminara a Noruega 2-0 en cuartos de final, aunque de todas formas lo calificó como una leyenda del fútbol.

Haaland responde: "No sabía quién era"

La historia dio un giro cuando el propio Haaland contó su versión en el programa noruego A Laget. El futbolista explicó que recibió un mensaje de alguien invitándolo a cenar, pero no tenía idea de quién era esa persona, ya que casi no ve películas y no reconoce a la mayoría de los actores. Según su relato, como no identificó al remitente, optó por no contestar, porque no acostumbra responder mensajes de desconocidos.

Fue hasta que alguien le mencionó el nombre "Spider-Man" que Haaland cayó en cuenta de quién había intentado invitarlo a cenar.

La anécdota llega en medio de la cobertura que ambos han recibido por separado: Holland como protagonista de La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan, y Haaland como uno de los futbolistas más mencionados del Mundial 2026 tras la participación de Noruega en el torneo.