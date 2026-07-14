¿De Qué Murió Sam Neill, Actor de Jurassic Park? Exnovia Revela la Causa de Muerte

El actor neozelandés Sam Neill, conocido mundialmente por su papel como el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, murió el lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado, calificando la pérdida como "repentina e inesperada", y destacaron que el actor se encontraba libre de cáncer al momento de su muerte.

Ahora, su expareja, la periodista australiana Laura Tingle, reveló nuevos detalles sobre el delicado estado de salud que atravesó Neill en sus últimas semanas de vida.

¿Qué dijo la exnovia de Sam Neill sobre su muerte?

Tingle, quien mantuvo una relación con el actor entre 2018 y 2021 y permaneció cercana a él tras su separación, habló sobre el tema durante una entrevista en el programa "Sydney Mornings" de ABC Radio Sydney. Según la periodista, Neill había estado "bastante enfermo" durante un par de semanas antes de morir.

La expareja del actor explicó que Neill libró una batalla intensiva contra distintas formas de cáncer durante al menos cinco años, lo que dejó secuelas importantes en su organismo. De acuerdo con Tingle, el tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia finalmente logró eliminar el cáncer en la sangre que padecía, pero comprometió seriamente su sistema inmunológico, provocando un agotamiento general en su cuerpo.

La neumonía, un factor clave en sus últimos días

Además del deterioro causado por los tratamientos oncológicos, distintos medios internacionales reportan que Neill padeció neumonía en las semanas previas a su fallecimiento. Su amiga y compañera de reparto en Hunt for the Wilderpeople, la actriz Rima Te Wiata, confirmó este dato en una entrevista con el programa neozelandés Ryan Bridge Today, donde lamentó profundamente la noticia.

El origen de su enfermedad: cáncer en la sangre

Neill había sido diagnosticado en marzo de 2022 con un cáncer de sangre en etapa tres, específicamente un linfoma no Hodgkin de tipo agresivo. En abril de este año, el propio actor había compartido públicamente que se encontraba libre de la enfermedad tras recibir un tratamiento especializado, lo que generó esperanza entre sus seguidores sobre su recuperación total.

Sin embargo, según explicó Tingle, aunque el cáncer había remitido, el costo físico de los años de tratamiento fue determinante en su fallecimiento.

Reacciones y despedidas de la industria

Tras confirmarse su muerte, decenas de figuras del entretenimiento rindieron homenaje al actor. Steven Spielberg, director de Jurassic Park, lo describió como un colaborador excepcional, mientras que Laura Dern, su compañera de reparto, lo recordó como un amigo de toda la vida y un caballero noble.

La propia Laura Tingle publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, acompañado de fotografías y videos de su relación con el actor.

Neill deja un legado marcado por papeles icónicos en cine y televisión, incluyendo Peaky Blinders, Apples Never Fall y The Twelve, además de su reconocida trayectoria como viñatero en Nueva Zelanda.