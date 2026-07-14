¿De Qué Murió Sam Neill, Actor de Jurassic Park? Exnovia Revela la Causa de Muerte

Laura Tingle, expareja de Sam Neill, reveló que el actor de Jurassic Park estuvo "bastante enfermo" semanas antes de morir a los 78 años.

¿De Qué Murió Sam Neill, Actor de Jurassic Park? Exnovia Revela la Causa de MuerteFoto: GettyImages

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Sam Neill, el querido actor de Jurassic Park, falleció a los 78 años. Su exnovia revela que estuvo 'bastante enfermo' antes de su muerte. Descubre más sobre su salud y legado.

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