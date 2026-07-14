Captan a Conductor Intentando Arrollar a su Exnovia y Amigos en Monterrey

Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que un joven intentó atropellar a su exnovia y amigos después de que intentó llevarse a la joven en la colonia Loma Linda

Conductor intenta atropellar a exnovia y amigos en MonterreyFoto: Lily Villarreal

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En Monterrey, cámaras captan a un conductor intentando arrollar a su exnovia y amigos tras una discusión. Las víctimas ahora enfrentan amenazas. Infórmate sobre este caso.

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