Captan a Conductor Intentando Arrollar a su Exnovia y Amigos en Monterrey

Un simple no como respuesta terminó en un intento de homicidio al norponiente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cámaras de seguridad captaron el momento justo en el que un joven usó su auto como un arma e intentó arrollar a su exnovia y un grupo de amigos en la colonia Loma Linda.

El hecho se presentó en la calle Mar Arábigo durante los primeros minutos del domingo 12 de julio. Presuntamente, la agresión ocurrió después de que el conductor del auto intentó llevarse a su expareja, pero los amigos de ella no se lo permitieron.

Tras negarse, tanto la joven como sus amigos, el conductor se retiró y subió a su vehículo, pero a los pocos instantes se echó de reversa e intentó atropellarlos. Ninguno de los jovenes que estaban en el lugar resultaron heridos de gravedad, únicamente quedaron daños en un árbol y unas macetas.

Víctimas temen por amenazas del agresor

Después de la agresión con el auto, el conductor escapó con rumbo desconocido. Los jóvenes víctimas del intento de atropello señalaron que temen por sus vidas, pues presuntamente el sujeto les habría enviado amenazas a través de mensajes de audio en WhatsApp.

Los padres de familia de los jóvenes que fueron víctimas de este hecho, también expresaron su miedo a presentar una denuncia luego de haber recibido las amenazas del agresor. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no se ha manifestado al respecto.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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