Madre Buscadora Localiza los Restos de su Hijo Desaparecido Hace 4 Años en Sonora

Después de más de cuatro años de búsqueda, una integrante del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme localizó los restos de su hijo, Ángel Eduardo Espinoza Meza, quien permanecía desaparecido desde el 15 de abril de 2022.



El colectivo informó que los restos del joven fueron encontrados el pasado 12 de junio de 2026 en el municipio de Bácum y posteriormente identificados, lo que permitió confirmar su identidad y dar certeza a su familia sobre su paradero.

La madre del hijo localizado formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme

Durante todo este tiempo, su madre, Dulce, formó parte activa de las jornadas de búsqueda organizadas por Guerreras Buscadoras Cajeme, acompañando a otras familias que también continúan en la localización de sus seres queridos desaparecidos.



A través de un mensaje difundido en redes sociales, el colectivo expresó que, aunque el desenlace no fue el que esperaban, se cumplió la promesa de ayudar a una de sus compañeras a encontrar a su hijo, destacando que ahora podrá darle un descanso digno.



Asimismo, las integrantes manifestaron su solidaridad con Dulce y su familia, reconocieron su fortaleza por no perder la esperanza durante más de cuatro años y reiteraron su compromiso de continuar con la búsqueda de las personas que aún permanecen desaparecidas.