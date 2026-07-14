Madre Buscadora Localiza los Restos de su Hijo Desaparecido Hace 4 Años en Sonora

Después de más de 4 años de búsqueda una integrante del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme localizó los restos de su hijo en Bacúm, Sonora.

Integrante de Colectivo de Búsqueda Localizó Restos de Hijo Desaparecido Hace 4 Años en CajemeFoto: Guerreras Buscadoras de Cajeme

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Dulce, del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme, halla los restos de su hijo tras 4 años. Un desenlace inesperado que resalta la fuerza y esperanza de una madre. Más detalles aquí.

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Madre Buscadora Localiza los Restos de su Hijo Desaparecido Hace 4 Años en Sonora