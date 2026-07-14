Tres Sacerdotes Denuncian Agresión y Abuso de Autoridad por Parte de Policías en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones, luego de la denuncia presentada por tres sacerdotes que señalaron haber sido agredidos por elementos de la Policía Municipal de Villa de la Paz.

¿Qué investiga la Fiscalía tras la denuncia de los sacerdotes?

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la comunidad La Boca, durante una revisión a la camioneta en la que viajaban los religiosos. Tras recibir la denuncia formal, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para integrar los datos de prueba y determinar las posibles responsabilidades de los policías involucrados.

En torno al caso, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, reiteró la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en las corporaciones municipales mediante la capacitación constante, la certificación de los elementos y la aplicación de controles de confianza.

El funcionario señaló que las y los policías deben recibir formación, especialmente en materia de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza, al considerar que este tipo de incidentes afecta la percepción y credibilidad de las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, hizo un llamado al Ayuntamiento de Villa de la Paz para actuar conforme a la normatividad vigente y atender el caso con responsabilidad, al señalar que la confianza en las corporaciones policiacas es fundamental para la seguridad de la población.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que pudieran derivarse de este caso.