Tres Sacerdotes Denuncian Agresión y Abuso de Autoridad por Parte de Policías en San Luis Potosí

La Fiscalía de San Luis Potosí investiga una denuncia de tres sacerdotes por presunta agresión y abuso de autoridad por parte de policías municipales de Villa de la Paz.

Sacerdotes Acusan Agresión y Abuso de Autoridad en SLPFoto: N+

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¿Abuso policial en Villa de la Paz? Tres sacerdotes denuncian agresión. La Fiscalía de San Luis Potosí busca esclarecer los hechos.

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