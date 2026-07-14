Detienen a Cinco Sujetos Relacionados al Presunto Robo de Gas en Tecamachalco, Puebla

Durante el cateo en un inmueble de la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan también fueron recuperados más de tres mil litros de hidrocarburo.

Detenidos Cinco Robo Tres Mil Litros Gas Hidrocarburo San Mateo Tlaixpan Tecamachalco PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Operativo en Tecamachalco: Cinco detenidos y 3,400 litros de gas LP recuperados. La SSP y SEMAR combaten el robo de hidrocarburos. Entérate de los detalles.

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