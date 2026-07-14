Detienen a Cinco Sujetos Relacionados al Presunto Robo de Gas en Tecamachalco, Puebla

El pasado lunes 13 de julio de 2026 se dieron a conocer las detenciones de cinco sujetos relacionados con el presunto robo de más de tres mil litros de gas lp en el municipio poblano de Tecamachalco.

De acuerdo con las autoridades, los arrestos fueron realizados durante la ejecución de una orden de cateo en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan donde aseguraron dos pipas con el hidrocarburo.

Detienen a cinco por robo de gas lp durante cateo en Tecamachalco, Puebla

Derivado de las acciones permanentes para combatir el robo de hidrocarburo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a cinco personas presuntamente dedicadas a este ilícito.

Los arrestados durante la ejecución de una orden de cateo en el municipio de Tecamachalco son Félix “N”, de 37 años; Linda “N”, de 26 años; Gustavo “N”, 25 años; Enrique “N”, de 21 años y David “N”, de 19 años.

🚔⛽ La coordinación entre la Policía Estatal y @SEMAR_mx permitió la detención de cuatro hombres y una mujer, presuntamente relacionados con el robo de gas LP, en el municipio de Tecamachalco.



Durante el operativo, las fuerzas de seguridad localizaron dos pipas con… pic.twitter.com/wdjN7gw2MU — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 13, 2026

Aseguran vehículos y tres mil 400 litros de gas lp robados en Tecamachalco, Puebla

En esta intervención, que tuvo lugar en la localidad de San Mateo Tlaixpan, de la demarcación antes mencionada, las fuerzas de seguridad hallaron dos pipas cargadas con aproximadamente tres mil 400 litros de gas LP.

En el lugar de los hechos, también se ubicó un inmueble que resguardaba otros vehículos presuntamente vinculados con el robo de combustible, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.

Con información de N+

GMAZ