Recuperan Casi Dos Mil Litros de Gasolina Ilegal en Chignahuapan, Puebla

Ulises "N" fue detenido mientras transportaba el hidrocarburo por un camino de terracería entre las comunidades de Las Mesas y Tenancingo.

Sentenciado Ulises N Recuperados Mil 906 Litros Gasolina Ilegal Chignahuapan PueblaFoto: X @FGR_Pue

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Casi 2 mil litros de gasolina ilegal recuperados en Chignahuapan. Ulises 'N' enfrenta una dura sentencia. Entérate de cómo las autoridades lograron esta detención.

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