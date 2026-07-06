Recuperan Casi Dos Mil Litros de Gasolina Ilegal en Chignahuapan, Puebla

Este lunes 6 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de seis años de prisión contra Ulises “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en el municipio poblano de Chignahuapan.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue detenido con la gasolina ilegal en un camino de terracería que conecta a las comunidades de Las Mesas y Tenancingo.

Detienen a Ulises “N” con mil 900 litros de gasolina ilegal en Chignahuapan, Puebla

Las indagatorias refieren que elementos de la Policía Municipal de Chignahuapan, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) detuvieron a Ulises "N" cuando transitaba por un camino de terracería que comunica las comunidades de Las Mesas y Tenancingo, en dicho municipio.

Al realizar una inspección al vehículo que conducía, las autoridades localizaron aproximadamente mil 906 litros de gasolina regular que estaba distribuida en 10 tambos de plástico con capacidad aproximada de 200 litros cada uno.

Al no acreditar la legal procedencia del combustible, Ulises "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien aportó los medios de prueba ante el juez que determinó su responsabilidad penal y dictó la sentencia correspondiente.

Sentencian a Ulises “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia de seis años y ocho meses de prisión y el pago de 667 días de multa, equivalentes a 754 mil 304 pesos 38 centavos, contra Ulises "N", hallado penalmente responsable del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

El juez de Control impuso al sentenciado la pena referida, además de que ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, el decomiso del hidrocarburo, de los tambos utilizados para su almacenamiento y del vehículo relacionado con los hechos.

Con información de N+

GMAZ