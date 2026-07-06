Sentencian a 17 Años de Prisión a Expolicía de Chihuahua por Abusar de una Mujer

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia obtuvo una sentencia condenatoria de 17 años de prisión en contra de Jesús Román "N", tras ser declarado responsable del delito de violación agravada en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el fallo condenatorio fue emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, luego de que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales presentaran pruebas durante el juicio oral.

Durante el proceso judicial, se acreditó que el ahora sentenciado, quien se desempeñaba como agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, agredió sexualmente a una mujer que se encontraba bajo su custodia en calidad de detenida.

Policía fue detenido meses después en la colonia Revolución

Los hechos ocurrieron entre las 23:00 y las 23:30 horas del 11 de octubre de 2024 en un terreno ubicado en la colonia San Jorge, al sur de la capital del estado.

La Fiscalía informó que Jesús Román "N" fue detenido el 3 de diciembre de 2024 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia Revolución, en la ciudad de Chihuahua.

Tras analizar el material probatorio presentado por la representación social, el Tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado por el delito de violación agravada.

Además de la pena privativa de la libertad, durante la audiencia de individualización de sanciones también se estableció el pago correspondiente por concepto de reparación del daño, así como una multa económica.