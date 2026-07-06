Sentencian a 17 Años de Prisión a Expolicía de Chihuahua por Abusar de una Mujer

Un exagente de la Policía Municipal de Chihuahua fue sentenciado a 17 años de prisión por abusar de una mujer que se encontraba bajo custodia.

expolicía de chihuahuaFoto: FGE

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Exagente de Chihuahua sentenciado a 17 años por violación agravada. La Fiscalía logró condena tras pruebas contundentes. Conoce más sobre este caso impactante.

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Expolicía de Chihuahua recibe 17 años por abuso contra mujer