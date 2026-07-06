Conductor se Impacta Contra una Valla Metálica de Maquiladora en Ciudad Juárez

La madrugada de este lunes 6 de julio se registró un accidente vial en el que un conductor terminó dentro de las instalaciones de una maquiladora, luego de chocar contra una valla metálica.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre el Libramiento Aeropuerto y, antes de llegar al cruce con la calle Durango, perdió el control del vehículo.

La unidad se impactó contra el camellón central, salió proyectada hacia una valla metálica e ingresó al interior de la maquiladora, además de derribar varias plantas que se encontraban en el sitio.

El guardia de seguridad de la empresa, así como automovilistas que presenciaron el accidente, reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del accidente. Asimismo, el conductor fue detenido para responder por los daños ocasionados. De acuerdo con las autoridades, no se registraron personas lesionadas.