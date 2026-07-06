Conductor se Impacta Contra una Valla Metálica de Maquiladora en Ciudad Juárez

Un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra la valla metálica de una maquiladora en Ciudad Juárez, presuntamente por el exceso de velocidad.

Seguridad Vial Realizó el PeritajeFoto: N+

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Conductor a exceso de velocidad choca contra una valla y termina dentro de una maquiladora. Sin heridos, pero con daños. Descubre más detalles.

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