Conductor Derriba Lámpara de Alumbrado Público en Ciudad Juárez

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y derribó una lámpara de alumbrado público.

Personal de un Club Nocturno Auxilió al ConductorFoto: N+

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Conductor en estado de ebriedad pierde el control y derriba lámpara en Ciudad Juárez. Conoce los detalles del suceso y la intervención policial.

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