Conductor Derriba Lámpara de Alumbrado Público en Ciudad Juárez

La madrugada de este lunes 6 de julio, un conductor protagonizó un accidente vial al presuntamente circular en estado de ebriedad y a exceso de velocidad sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, un hombre de aproximadamente 42 años de edad circulaba a bordo de una camioneta sobre dicha vialidad y, al llegar al cruce con la Av. de las Torres, perdió el control del vehículo.

Tras salir de su trayectoria, impactó el camellón central, derribó una lámpara de alumbrado público y un señalamiento vial, para finalmente terminar con la unidad volcada.

Personal de un Club Nocturno Auxilió al Conductor

Trabajadores de un club nocturno ubicado en el sector reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911 y brindaron apoyo al conductor para ayudarlo a salir del vehículo, además de verificar que no presentara lesiones de gravedad.

Posteriormente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y cerrar temporalmente la circulación, con el fin de evitar otro accidente. El conductor fue detenido por las autoridades y quedó a disposición de la instancia correspondiente para responder por los daños ocasionados.