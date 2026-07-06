¿Cuánto Costó la Boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Esto Gastaron Según Expertos

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden ya se perfila como una de las más caras en la historia del celebrity gossip. Aunque ni la cantante ni el ala cerrada de los Kansas City Chiefs han confirmado cifras oficiales, distintos expertos en planeación de eventos de lujo consultados por medios como Forbes, People y The Knot coinciden en que el costo total pudo haber superado, por mucho, los 20 millones de dólares.

Entre 20 y 50 millones de dólares, según los expertos

Las estimaciones varían dependiendo de a quién se le pregunte. Forbes calculó que la fiesta costó al menos 20 millones de dólares, una cifra que pondría al enlace a la altura de las bodas más ostentosas del año, como la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.

Sin embargo, People llevó las proyecciones más lejos: el diseñador de eventos Edward Perotti le dijo a la revista que la ceremonia pudo haber costado entre 35 y 50 millones de dólares, una cifra que contempla renta del recinto, montaje, iluminación, flores, catering, transporte y la nómina de trabajadores sindicalizados necesarios para operar un recinto del tamaño del MSG.

Otros expertos, como la organizadora de bodas de lujo Sonal Shah, calcularon que solo rentar el Madison Square Garden pudo costar cerca de 2.5 millones de dólares, y que el paquete completo, producción, seguridad, catering, entretenimiento y decoración, fácilmente podía escalar hasta los 20 millones o más.

¿En qué se fue el dinero?

Según reportes de distintos medios especializados en bodas y entretenimiento, así se habría distribuido el gasto:

Renta del recinto: se habla de aproximadamente 1 millón de dólares por noche, y la pareja habría reservado el Garden por al menos tres días (montaje, evento y desmontaje), lo que solo por este rubro rondaría los 3 millones de dólares.

Seguridad: dado el perfil de los invitados, expertos en seguridad privada estiman que la nómina de un operativo de este tamaño pudo costar más de 2 millones de dólares, sin contar el refuerzo policiaco. Medios como Page Six reportaron que el cierre de calles alrededor del recinto habría implicado una cifra de seis dígitos solo en presencia policial adicional.

Iluminación y producción: un especialista en sonido e iluminación citado por medios estadounidenses calculó un rango de entre 650 mil dólares y casi 1 millón de dólares únicamente en este rubro.

Flores y decoración: organizadores consultados hablan de hasta 1 millón de dólares en arreglos florales, considerando las dimensiones del arena.

Vestuario: el vestido de Swift y el traje de Kelce fueron diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de Dior, aunque no se ha revelado el costo exacto de las piezas.

¿Cómo se compara con otras bodas de celebridades?

Si las cifras más altas se confirman, la boda de Swift y Kelce podría colocarse entre las más caras protagonizadas por celebridades no pertenecientes a la realeza, aunque todavía lejos del historial de gastos de figuras como Anant Ambani y Radhika Merchant, cuya boda superó los 600 millones de dólares. En el top de bodas más costosas hasta ahora también figuran Kim Kardashian y Kris Humphries (14.2 millones), Michael Jordan y Yvette Prieto (13.8 millones), y Jeff Bezos y Lauren Sánchez (10 millones).

Para poner el gasto en perspectiva: el costo promedio de una boda en Estados Unidos en 2025 fue de apenas 34 mil dólares, según datos de The Knot.

Un gasto que la pareja puede costear sin problema

Aunque la cifra suena descomunal, no representa un reto financiero para la pareja. Swift tiene un patrimonio estimado en más de 2 mil millones de dólares, impulsado en gran parte por la Eras Tour y sus catálogos musicales, mientras que Kelce fue uno de los jugadores mejor pagados de la NFL en 2025, con ingresos estimados de 47.3 millones de dólares antes de impuestos.

Ni los representantes de Swift ni los de Kelce han confirmado el costo real de la boda, por lo que todas las cifras hasta ahora corresponden a estimaciones de expertos de la industria y no a declaraciones oficiales de la pareja.