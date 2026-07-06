¿Cuánto Costó la Boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Esto Gastaron Según Expertos

Expertos en eventos de lujo estiman cuánto pudo costar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden

cuanto-costo-boda-taylor-swift-travis-kelce-expertosFoto: Reuters

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La boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría ser una de las más caras de la historia. ¿Cómo se compara con otras bodas de celebridades?

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