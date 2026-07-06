Nueva Foto de Asteroide Cercano a la Tierra: Roca Espacial Tiene Forma de Muñeco de Nieve

Una sonda espacial japonesa realizó un sobrevuelo al asteroide Torifune, cercano a la Tierra, y captó imágenes poco comunes, que relevaron que la roca se parecía a un muñeco de nieve, según dijeron científicos hoy, 6 de julio de 2026.

El sobrevuelo se llevó a cabo el domingo 5 de julio, cuando la sonda Hayabusa2, del tamaño de un refrigerador, rozó el asteroide.

Y además de las impactantes imágenes, la misión demostró la capacidad de desviar una roca espacial potencialmente peligrosa lejos de la Tierra.

Parece un muñeco de nieve

Este lunes, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) reveló la nueva imagen del asteroide, captada por la sonda Hayabusa2.

Yuya Mimasu, científico de JAXA, refirió al respecto: "En el momento en que vi realmente esta imagen y los datos científicos... de verdad me puso la piel de gallina".

Dijo a la prensa que el asteroide le "pareció un muñeco de nieve".

Esta fotografía podría ayudar en los esfuerzos, ya que los investigadores señalan que las características de los asteroides cercanos a la Tierra varían en su tamaño, forma y superficie.

Asteroide captado por una sonda espacial japonesa. Foto: AFP | Juli Press | JAXA

Así es la imagen de Torifune

Cabe señalar que aunque se sabía que Torifune tenía una forma alargada, se desconocían sus detalles. Ahora estos son los detalles de la nueva fotografía:

Es una imagen en blanco y negro.

Fue tomada por una cámara telescópica.

Muestra lo que parecían ser dos objetos redondos unidos.

"En realidad se pueden ver las rocas... De verdad no esperaba poder tomar una foto como esta, así que estoy absolutamente en las nubes", afirmó Mimasu.

La misión ocurrió tras la exitosa prueba realizada por la NASA en 2022, que logró cambiar la órbita del asteroide Dimorphos al impactarlo deliberadamente con una nave espacial.

Desplazándose a una velocidad de más de 18 mil kilómetros por hora, estaba previsto que la sonda pasara a menos de 800 metros del asteroide, pero JAXA indicó que analizarían la distancia más tarde.

Si se confirma, sería uno de los sobrevuelos más cercanos jamás realizados a un asteroide cercano a la Tierra.

Hayabusa2 captures images of asteroid Torifune! Now on an Extended Mission, the Hayabusa2 spacecraft performed flyby observations of Torifune on July 5.https://t.co/J3KogQ6oVD — JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) July 6, 2026

Con información de AFP.

SPB