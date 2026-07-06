Nueva Foto de Asteroide Cercano a la Tierra: Roca Espacial Tiene Forma de Muñeco de Nieve

Conoce aquí detalles del asteroide Torifune, gracias a una imagen captada por una sonda espacial japonesa

Ensayo operativo previo al sobrevuelo del asteroide Trifone, realizado el 5 de julio de 2026. Foto: X @haya2_jaxaEnsayo operativo previo al sobrevuelo del asteroide Trifone, realizado el 5 de julio de 2026. Foto: X @haya2_jaxa

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Torifune, el asteroide cercano a la Tierra, sorprende con su forma. La sonda japonesa Hayabusa2 revela detalles inéditos. ¿Qué significa esto para la ciencia?

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