Este es el Último Mensaje que Verás en tu Celular antes de Bloqueo por No Registrar Línea

Esto dice el mensaje que llegará por última vez a tu celular antes de bloquearse por no registrar tu línea telefónica; toma nota

Los usuarios recibirán un último mensaje antes de bloquearse su número por no hacer registro telefónicoFoto: Cuartoscuro
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