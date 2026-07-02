Este es el Último Mensaje que Verás en tu Celular antes de Bloqueo por No Registrar Línea

El registro de la línea telefónica es obligatorio para todos los usuarios en México. Sin embargo, aquellas personas que no lleven a cabo el proceso recibirán este último mensaje antes de que se bloquee el número en servicio; estos son los detalles.

Esta disposición fue impulsada por el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con la finalidad de combatir a la delincuencia, especialmente la extorsión.

Lo anterior, porque las autoridades aseguran que con esta medida se eliminará el anonimato en el uso de chips de telefonía (principalmente de prepago), debido a que estas líneas facilitan la comisión de delitos graves como:

Extorsión telefónica: Cobros de piso, amenazas y engaños.

Fraudes: Suplantación de identidad para vaciar cuentas bancarias.

Secuestro y delincuencia organizada: Coordinación de actividades delictivas sin dejar rastro de los titulares.

Aunque la fecha límite para hacer el registro de la línea telefónica fue el 30 de junio de 2026, se extendió el plazo para que las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo. El calendario por último dígito fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Aquí los detalles.

Pero ojo, ya que de no hacerlo en ese lapso, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué mensaje llegará por última vez?

¿Qué dice el último mensaje que llegará a tu celular por no registrar tu línea?

Una vez que hayan pasado las fechas establecidas para cada dígito del número celular, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán informar mediante notificación por SMS a todas sus líneas telefónicas móviles que se encuentren habilitadas y no vinculadas a un titular.

Entonces, deberán informar vía SMS que los servicios de la línea telefónica móvil serán deshabilitados dentro de las siguientes 72 horas. La notificación a que hace referencia es este último mensaje que llegará a tu celular de no hacer el registro de tu línea telefónica:

"La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas. Vincula tu línea en [enlace a la Plataforma de Gestión de Proveedor de Servicio de Telefonía Móvil.]"

EPP