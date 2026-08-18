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Frenan Fichajes de Futbolistas Mexicanos en Europa: Desde Santi a 'La Hormiga'

En el mercado de verano, siguen detenidos los traspasos de seleccionados mexicanos: Santiago Gimenez quiere ir al Porto, pero el Milán no lo suelta; mismo caso de Chivas con Armando González

Santi Gimenez quiere dejar el Milán para irse al Porto, pero el equipo italiano ha frenado el traspasoSanti Gimenez quiere dejar el Milán para irse al Porto, pero el equipo italiano ha frenado el traspaso. Foto: Reuters

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Los traspasos de Santi Gimenez y 'La Hormiga' González se complican. Porto y Olympiacos interesados, pero las negociaciones se estancan. ¿Lograrán llegar a Europa este verano?

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Mexicanos en Europa ¿Cómo Va el Fichaje de Santi Gimenez con el Porto y Hormiga Gonzalez con Olympiacos?