Frenan Fichajes de Futbolistas Mexicanos en Europa: Desde Santi a 'La Hormiga'

Un mes después de que culminó el Mundial 2026, ninguno de los seleccionados de México ha sido traspasado a clubes de Europa pese a que se hablaba de interés por varios de ellos. Ni Eric Lira, ni Gilberto Mora o “La Hormiga” González parecen estar cerca de salir de sus respectivos clubes en este mercado de fichajes de verano.

Además está el caso de Santi Gimenez, que parecía tener un pie y medio en el Porto. Sin embargo, el Milán italiano ha puesto freno a las negociaciones. Esto es lo que sabemos sobre los casos de los futbolistas mexicanos.

En las últimas horas los nombres de Santi Gimenez y Armando González se han vuelto tendencia. “La Hormiga” fue noticia porque en Grecia dieron por hecho su llegada al Olympiacos. Pero desde México desmintieron esa versión.

De acuerdo con TUDN, hasta hoy no hay un acuerdo de Chivas con Olympiacos debido a cuestiones económicas. La directiva rojiblanca rechazó una primera oferta de 6 millones de dólares por el delantero y posteriormente tampoco aceptó la segunda propuesta de 9 millones de dólares, por considerarlas insuficientes.

Así que el salto de Armando “Hormiga” González al futbol europeo no se ha concretado hasta este martes 18 de agosto, pese a que medios deportivos de Grecia ya lo habían confirmado.

Respecto a Santiago Gimenez, este mismo día trascendió que su pase al Porto se ha complicado. Pese a que el delantero mexicano está dispuesto a irse a jugar con los Dragones portugueses, el Milán ha puesto freno a la transferencia.

Medios locales precisaron que el FC Porto puso sobre la mesa una propuesta de préstamo por un año, con opción de compra una vez que finalice. Sin embargo, la oferta no convence a la directiva rossonera. Y es que el Milán prefiere venderlo y recuperar gran parte de lo que pagaron por Santi Gimenez.

Como se recordará, el AC Milán tuvo que desembolsar 40 millones para que el Feyenoord le vendiera al artillero mexicano a principios del 2025. Luego de más de un año, Santi no logró consolidarse en el equipo italiano.

Por otro lado, el cruzazulino Erik Lira sigue sonando para irse al Mónaco. El equipo francés hizo una oferta por el mediocampista, pero la directiva celeste no la consideró económicamente atractiva . Así que está a la espera de que suban el monto en una segunda propuesta.

Mismo caso de Gilberto Mora, que ha sido candidateado para varios equipos europeos desde que estaba concentrado con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026: se hablaba de interés del Liverpool, París Saint-Germain, Arsenal, Benfica y Ajax.

Ahora se menciona que el Borussia Dortmund tiene interés real en incorporarlo a sus filas, aunque aún no hay una oferta formal sobre el escritorio de los Xolos de Tijuana.

Los futbolistas mexicanos que aspiran a jugar en Europa aún tienen dos semanas para cumplir con su sueño, ya que el mercado de verano de traspasos se cierra entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, dependiendo del país (en Alemania y Francia es el último día de agosto).

Con información de N+