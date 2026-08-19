Un Campesino de la Sierra Norte de Puebla Fue Detenido y Lleva 36 Años Desaparecido

A 36 años de la desaparición de Tomás Pérez Francisco, familiares reclamaron avances reales para saber qué ocurrió con el campesino tutunakú, visto por última vez tras ser detenido en el municipio de Pantepec en Puebla, en el año 1990.

Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás, denunció que desde enero de 2025 existen diligencias pendientes y cuestionó los retrasos acumulados dentro de la investigación.

Roberto Rosete Guzmán, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, sostuvo que mientras se desconozca el paradero de Tomás no puede darse por prescrito el delito; pidió además concluir peritajes pendientes.

ACTUALIZACIÓN

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Tomás Pérez Francisco, visto por última vez en el Municipio de Pantepec, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/QGSjGWkoF5 — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) March 26, 2025

Rubén Ortiz Oosas y Mauricio González González, especialistas que acompañan el caso, señalaron que deben analizarse las condiciones políticas, económicas y sociales de la región, además de evitar prácticas que revictimicen a la familia.

Los acompañantes exigieron a la Fiscalía de Puebla retomar acuerdos, fijar responsables y fechas, así como fortalecer la búsqueda. La familia mantiene la demanda de verdad, justicia y esclarecimiento del caso.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR