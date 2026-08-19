Desaparecidos

Un Campesino de la Sierra Norte de Puebla Fue Detenido y Lleva 36 Años Desaparecido

Familiares piden avances reales sobre el paradero del campesino tutunakú, visto por última vez en Pantepec en el año 1990.

Tomás Pérez Francisco fue visto por última vez en Pantepec.Tomás Pérez Francisco fue visto por última vez en Pantepec. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla

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El caso de Tomás Pérez Francisco, campesino tutunakú desaparecido hace 36 años, sigue sin resolverse. Su familia y expertos demandan acción y verdad.

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