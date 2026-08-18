Desaparecidos

Familia del Empresario Octavio, Desaparecido en Zapopan, Exigen su Localización

El agente inmobiliario fue visto por última vez el 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura Residencial; piden a las autoridades encontrarlo

Octavio HaroExigen la localización de Octavio Haro, empresario desaparecido en Zapopan. Foto: N+

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Familia de Octavio Haro, desaparecido en Zapopan, exige su localización. Última vez visto en Diana Natura Residencial

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