Familia del Empresario Octavio, Desaparecido en Zapopan, Exigen su Localización

Amigos y familiares de Octavio Haro, agente inmobiliario desaparecido el 11 de agosto y visto por última vez en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en Zapopan, exigen a las autoridades su localización con vida.

Los familiares del empresario de 43 años aseguran que hasta el momento la información otorgada por las autoridades sobre su paradero es a cuentagotas, mientras que sólo saben que fue visto por las cámaras de vigilancia de vialidades cuanto lo captaron circulando a bordo de su vehículo convertible.

"Salió de aquí de su fraccionamiento Diana Natura, está registrado ya en las cámaras, y a partir de ahí ya no supimos nada de él. Se nos hizo raro que no tuviéramos comunicación con él. Entonces pedimos a vecinos que vinieran a ver si estaba, no estaba aquí en su casa y a partir de eso fue que decidimos ya movernos con las autoridades para levantar la alerta", dijo un familiar de Octavio.